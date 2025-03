11- ja 13-tuumaisena tulevalle iPad Airille on tarjolla myös päivitetty Magic Keyboard -näppäimistö.

Applelta nähtiin vajaa vuosi sitten yhtiön M2-järjestelmäpiirillä varustettu iPad Air -tabletti ja nyt malli on tehnyt sukupolviharppauksen M3-piiriin. Painoarvoa markkinointimateriaaleissa saavat tietenkin myös Apple Intelligence -tekoälyominaisuudet. Lisäksi yhtiö esitteli lyhyesti iPad-perusmallin niin ikään päivitetyllä järjestelmäpiirillä ja suuremmalla tallennustilalla.

Markkinointilukujen vuoksi Apple vertailee uuden Airin piiriä vielä vanhempaan M1-piiriinsä, jota 8-ytiminen M3 on edellä yli kolmanneksen usean ytimen tehtävissä. Grafiikkasuorituskykyä puolestaan löytyy M1:een verrattuna jopa 40 % enemmän ja M3:n kuvataankin soveltuvan hyvin niin graafiseen mallintamiseen kuin pelaamiseenkin. Tekoälytehtävissä M3:n kerrotaan olevan jopa 60 % M1:tä suorituskykyisempi. Tekoälyominaisuuksia – joita on käytettävissä myös aiemmilla M-piireillä varustetuilla iPad Aireilla – ovat mm. kuvien korjailuun tarkoitettu Clean Up -työkalu sekä muistiinpanojen elävöittämiseen suunniteltu Image Wand. Lisäksi OpenAI:n ChatGPT-tekoäly on iPadOS 18:ssa integroitu esimerkiksi Applen Siri-avustajaan.

Teknisten ominaisuuksien puolella 11:n ja 13 tuuman koossa valittavasta Airista ei juuri löydy järjestelmäpiirin lisäksi uudistuksia. Näytössä on viimevuotisten mallien mukaisesti Liquid Retina IPS -paneeli, jonka kuvatarkkuus on 2360 × 1640 pikseliä (11”) ja 2732 × 2048 (13”) pikseliä sekä maksimikirkkaus 500 nitiä (11”) ja 600 nitiä (13”). M3:n kylkiäisenä on 8 gigatavua RAM-muistia ja tallennustilaa löytyy 128 Gt:sta kokonaiseen teratavuun saakka. Sekä taka- että etukameran tarkkuus on 12 megapikseliä, mutta takakamerassa on mm. digitaalinen 5x-tila sekä 63 megapikselin panoraamaominaisuus.

Kuten edellismalleissakin, on uudesta Airista sekä Wi-Fi- että Wi-Fi + Cellular -malli, joista jälkimmäinen toimii myös 5G-verkoissa. Akunkeston lupaillaan käytöstä riippuen liikkuvan 10 tunnin hujakoilla. Airin lisätarvikkeista merkittävin on uudistettu Magic Keyboard -näppäimistö, jossa on aiempaa suurempi kosketuslevy sekä funktionäppäinrivi. Tuki löytyy myös Apple Pencil Pro -näyttökynälle.

Apple iPad Airin tekniset tiedot:

Värivaihtoehdot: Sininen / Violetti / Tähti­valkea / Tähti­harmaa

Mitat ja paino: 11″: 247,6 × 178,5 × 6,1 mm (K × L × P) – 460 g (Wi-Fi & Wi-Fi + Cellular) 13″: 280,6 × 214,9 × 6,1 mm (K × L × P) – 616 g (Wi-Fi) / 617 g (Wi-Fi + Cellular)

Näyttö: IPS Liquid Retina, 500:n (11″) ja 600 (13″) nitin maksimikirkkaus, Apple Pencil- ja Apple Pencil Pro -tuki Kuvatarkkuus: 2360 × 1640, 264 ppi (11″) / 2732 × 2048, 264 ppi (13″)

M3-järjestelmäpiiri: 8 ytimen CPU (4 suorituskykyistä & 4 energiatehokasta ydintä) 9 ytimen GPU 16 ytimen Neural Engine -tekoälysuoritin

RAM-muisti: 8 Gt

Tallennustila: 128 / 256 / 512 Gt & 1 Tt

Kamerat: 12 MP laajakulmakamera, f1.8 Etukamera: 12 MP ultralaajakulmakamera, f2.0 Videokuvaus maks. 4K / 60 fps

Stereokaiuttimet

Yhteydet ja verkot: Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 5G, vain eSIM (Wi-Fi + Cellular)

USB-C (10 Gbps, DisplayPort-tuki)

Akku: 29 Wh (11″) / 37 Wh (13″)

iPadOS 18

Uudistetun iPad Airin perään Apple sivusi myös iPad-perusmallinsa päivitystä, jonka järjestelmäpiiri on vaihtunut jo vanhasta A14 Bionicista rahtusen tuoreempaan A16 Bioniciin, joka nähtiin aikoinaan iPhone 14 Pron sisässä. Lisäksi tallennustilan lähtötaso on nostettu 64 Gt:sta 128 Gt:uun.

Applen tuoreet iPadit tulevat saataville 12. maaliskuuta, kuten myös uusi versio Magic Keyboardista. Ennakkotilaushinnat ovat iPad Airille 739 eurosta ylöspäin ja iPad-perusmallille 429 eurosta ylöspäin. Uuden Magic Keyboardin hinnat alkavat 329 eurosta.

Lähde: Apple, Tuotesivut (1, 2)