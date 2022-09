MSI listasi ensimmäiset AM5-emolevyt verkkokauppaansa

Aika näyttää, kuvaako MSI:n neljän emolevyn valikoima vielä koko X670(E)-hintahaitaria, mutta jo nyt se riittää 289,99 dollarista aina 1299,99 dollariin asti.

AMD:n tulevan AM5-alustan ympärillä on riittänyt supinaa emolevyistä, joiden hintatason on odotettu nousevan selvästi totutusta uusien ominaisuuksien vuoksi. Nyt hintatasosta saadaan ensimmäistä kertaa raakaa dataa, kun MSI on julkaissut ensimmäisten X670(E)-emolevyjen hinnat.

MSI:n Yhdysvaltojen verkkokauppaan on päivitetty ensimmäiset yhtiön X670(E)-emolevyt. Yhtiön edullisinta tarjontaa tässä vaiheessa edustaa Pro X670-P WiFi -malli, jonka veroton suositushinta on 289,99 dollaria. MPG-sarjaan ns. ”peliemolevyjen” puolelle loikattaessa MPG X670E Carbon WiFi nostaa verottoman hinnan 479,99 dollariin, mutta osa hintaerosta selittyy jo X670E-merkinnästä, joka takaa enemmän PCIe 5.0 -liitäntöjä.

Yhtiön lippulaivaluokan MEG-sarjan lähtöhinta on tässä vaiheessa MEG X670E Ace -mallin 699,99 dollaria, verottomana tietenkin. E-ATX-kokoluokan emolevy tarjoaa MPG-sarjan edustajaan verrattuna mm 10 Gbps:n verkko-ohjaimen, paremman Wi-Fi 6E -ohjaimen sekä pykälää paremman Realtekin äänikoodekin ynnä ESS:n DAC-muuntimen.

Potin räjäyttää kuitenkin MEG X670E Godlike, jonka veroton suositushinta on peräti 1299,99 dollaria. Aceen verrattuna uutta on muun muassa 2,5 Gbps:n verkko-ohjain 10 Gbps:n rinnalla, NVIDIAn SLI-sertifikaatti syystä tai toisesta sekä mukana tulevat Xpander-Z Gen 5 Dual PCIe -laajennuskortti kahdelle PCIe 5.0 M.2 -asemalle ja M-Vision Dashboard, eli 4,5-tuumainen kosketusnäyttö, joka osaa näyttää tietoja koneesta, toimia debug-työkaluna ja ohjata joitain tietokoneen funktioita. Se on myös laajalti kustomoitavissa.

Aika näyttää, kuvaako MSI:n ensitarjonta kuinka hyvin koko X670(E)-emolevyjen hinnoittelua, mutta jo tässä vaiheessa on selvää, että hintahaitari tulee olemaan erittäin laaja.

