Apple julkaisi uudet MacBook Pro -kannettavat M2 Pro- ja M2 Max -järjestelmäpiireillä ja vuoden 2023 version Mac Ministä

Uutuuspiirit toimivat seuraajina vanhemmille M1 Pro- ja M1 Max -piireille.

Apple julkaisi yllätyksenä, joskin jo huhuttuna sellaisena, uudet M2 Pro- ja M2 Max -järjestelmäpiirit sekä kyseisiä piirejä käyttävät vuoden 2023 versiot MacBook Pro -kannettavista ja päivitetyn version Mac Ministä.

Sekä Mac Mini että 14- ja 16-tuumaiset MacBook Pro -kannettavat ovat säilyneet ulkoisesti ennallaan ja päivitykset ovat laitteiden suorituskyvystä huolehtivissa järjestelmäpiireissä ja entisestään parantuneessa akunkestossa, joksi valmistaja lupaa jopa 14-tuumaiseen malliin 18 tuntia ja 16-tuumaiseen puolestaan jopa 22 tuntia.

Vuoden 2023 Mac Mini saapuu myyntiin viime vuoden MacBook Aireista ja 13-tuumaisesta MacBook Prosta tutulla M2-piirillä ja uudella M2 Prolla. MacBook Pro -kannettavat puolestaan tulevat tarjolle M2 Prolla sekä M2 Maxilla.

M2 Pro on vanhemmasta M1 Prosta tuttuun tapaan M2:n kanssa samaan arkkitehtuuriin pohjautuva piiri suurempaan ja tehokkaampaan malliin skaalattuna. Piiri on valmistettu toisen sukupolven 5 nm prosessilla ja sisältää 40 miljardia transistoria. M2 Pro sisältää 12-ytimisen prosessorin, joka muodostuu kahdeksasta korkean suorituskyvyn ytimestä ja neljästä energiatehokkaammasta ytimestä sekä 19-ytimisen grafiikkaohjaimen. Piiri tukee maksimissaan 32 gigatavua RAM-muistia M1 Prohon nähden tuplasti suuremmalla 200 Gt/s kaistanleveydellä, jota, vanhemmista piireistä tuttuun tapaan, myös grafiikkaohjain käyttää.

Applen mukaan M2 Pro tarjoaa M1 Prohon verrattuna 20 prosenttia paremman prosessorisuorituskyvyn ja 30 prosenttia paremman grafiikkasuorituskyvyn. Neural Enginen nopeutta puolestaan on kehitetty 40 prosenttia edeltäjästään. Mac Minin osalta M2 Pron luvataan olevan pelisuorituskyvyltään jopa 15 kertaa nopeampi kuin nopein vielä Inteliä käyttäneistä Mac Mineistä.

M2 Max puolestaan on totuttuun tapaan vieläkin suurempi ja tehokkaampi piiri. M2 Max sisältää 67 miljardia transistoria, mikä on 10 miljardia M1 Maxia enemmän. Max RAM-muistimäärä voi maksimissaan olla peräti 96 gigatavua ja muistikaistaa piirissä on tarjolla tuplat M2 Prohon nähden, eli peräti 400 Gt/s. Prosessorin osalta M2 Max tarjoaa M2 Prosta tutun 12-ytimisen prosessorin, mutta grafiikkaohjain on huomattavasti jykevämpi 38-ytiminen malli, jonka luvataan olevan 30 prosenttia M1 Maxin grafiikkaohjainta tehokkaampi.

MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 ja Mac Mini ovat ennakkotilattavissa välittömästi edullisimmillaan 2529 €, 3129 € ja 749 euron hinnoin. Kaikkien tietokoneiden toimitukset alkavat 24. tammikuuta.

