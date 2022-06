Uudistunut MacBook Air sekä M2-järjestelmäpiirillä varustettu 13-tuumainen MacBook Pro tullaan näkemään markkinoilla jo ensi kuussa.

Apple julkisti tänään pitämässään WWDC 2022 -tapahtumassa uuden sukupolven M2-järjestelmäpiirin sekä ensimmäiset kyseistä piiriä käyttävät tietokoneet – täysin uusiksi suunniteltu MacBook Air sekä vanha tuttu MacBook Pro 13”.

M2-järjestelmäpiiri jatkaa Applen mukaan edeltäjästään tutulla linjalla keskittyen mahdollisimman hyvän suorituskyvyn tarjoamiseen mahdollisimman energiatehokkaasti. Uutuuspiiri valmistetaan uudella toisen sukupolven 5 nm tekniikalla ja se koostuu 20 miljardista transistorista, eli transistorimäärä on kasvanut 25 prosenttia toissavuoden M1-piiristä.

Lisätyn transistorimäärän lisäksi myös RAM-muistin kaistaa on kasvatettu ja uutuuden 100 Gt/s kaista yhdistetylle muistille on Applen mukaan jopa 50 prosenttia M1:n muistikaistaa laajempi. Muistin maksimimäärä on myös kasvatettu 24 gigatavuun ja tekniikka LPDDR5:een.

Piirin järjestelmäpiiri koostuu edelleen 8-ytimisestä prosessorista, mutta prosessoriytimiä on kuitenkin päivitetty niin neljän tehokkaamman ytimen kuin myös neljän virransäästöytimen osalta ja uutuuden luvataan tarjoavan 18 prosenttia M1:tä parempaa moniydinsuorituskykyä edeltäjää vastaavalla virrankulutuksella. PC-puolen rautaan verrattuna CPU-suorituskyvyn luvataan puolestaan olevan 10-ytimiseen i7-1255U:hun verrattuna 1,9-kertaista vastaavalla 15 watin virrankulutuksella ja i7:n huipputehot puolestaan saavutetaan vain neljäsosan energiavaatimuksella. 12-ytimiseen i7-1260P:hen verrattuna Apple puolestaan lupaa M2:n tarjoavan 90 prosenttia suorituskyvystä vain neljäsosalla virrankulutuksella.

Myös GPU-puolta on kehitetty ja M2 tulee tarjoamaan 10-ytimisen grafiikkasuorittimen edeltäjän 8-ytimisen sijaan. Uutuuspiirin luvataan tarjoavan 35 prosenttia parempaa suorituskykyä pykälän suuremman virrankulutuksen kera tai 25 prosenttia parempaa suorituskykyä vastaavalla virrankulutuksella. Jälleen i7-1255U:hun verrattuna M2:n luvataan puolestaan tarjoavan PC-piirin maksimisuorituskyky vain viidesosalla virrankulutuksesta ja 2,3 kertainen suorituskyky vastaavalla virrankulutuksella.

CPU:n ja GPU:n lisäksi myös tekoälylaskennasta huolehtivaa Neural Engineä on kehitetty peräti 40 prosenttia M1:n käyttämää tehokkaammaksi ja videon purusta ja pakkauksesta huolehtiva Video Engine tukee 8K-resoluution videota niin H.264-pakattuna kuin myös HEVC-pakattuna.

M2-järjestelmäpiiri tullaan näkemään markkinoilla jo ensi kuussa myyntiin saapuvissa täysin uudistetussa MacBook Airissa sekä vanhaa muotoilua käyttävässä MacBook Pro 13”:ssa. Uusi MacBook Pro erottuukin vanhasta M1:tä käyttävästä mallista vain päivitetyllä järjestelmäpiirillään.

MacBook Air puolestaan uudistuu selvemmin ja nappaa muotoiluunsa viitteitä niin valmistajan omista kulmikkaista iPad Proista kuin myös viime vuoden lopulla julkaistuista uusista MacBook Proista. Kulmikkaamman muotoilun lisäksi uusi MacBook Air nappaa viime vuoden Pro-malleista mukaansa näytön kameraloven ja lataukseen käytettävän MagSafe-liitännän, jonka myötä laitteen kaksi Thunderbolt-liitäntää pysyvät vapaina myös ladatessa.

Kameraloveen sijoitettu webkamera on päivitetty 1080p-resoluutioon ja funktionäppäinten oikealle puolelle on sijoitettu TouchID-sormenjälkilukija. Air on edelleen jäähdytysjärjestelmältään täysin passiivinne, eli siinä ei ole pyöriviä tuulettimia, vaan tuulettimien tarjoama pykälän parempi jäähdytys jää Pro-mallin erottavaksi tekijäksi.

Laturien osalta MacBook Air taroaa tuen maksimissaan 67 watin pikalataukselle, jolla kannettava täyttyy tyhjästä puolilleen 30 minuutissa. Lisäksi Apple julkisti uuden kahdella USB-C-liitännällä varustetun 35 watin laturin, jolla voi ladata kahta laitetta kerralla.

Ensi kuussa myyntiin saapuvan uuden MacBook Airin suositushinta on 1199 dollaria ja MacBook Pro 13”:n puolestaan 1299 dollaria. Vanha M1-järjestelmäpiiriä käyttävä MacBook Air pysyy markkinoilla uutuuksien alapuolella 999 dollarin suositushinnalla.

