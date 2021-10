Applelta kolmannen sukupolven AirPods -nappikuulokkeet uudistetulla muotoilulla

AirPods 3:t muistuttavat muotoilultaan AirPods Pro -kuulokkeita, mutta luottavat edelleen alkuperäisten AirPodsien tapaan avoimeen muoviseen rakenteeseen, eivätkä ne myöskään tarjoa vastamelutoimintoa.

Uutuusjärjestelmäpiirien ja niitä käyttävien MacBook Pro -kannettavien lisäksi Apple esitteli Unleashed-tapahtumassaan myös päivitetyt kolmannen sukupolven AirPods-nappikuulokkeet, jotka tuovat mukanaan vahvasti AirPods Pro -malleja muistuttavan uudistetun muotoilun.

AirPods 3:t eivät kuitenkaan siirry Pro-malleista tuttuun erillisiä tulppia käyttävään rakenteeseen, vaan luottaa edelleen kovamuoviseen avoimeen rakenteeseen. Mukana ei ole myöskään Pro-mallista tuttua vastamelutoimintoa, vaan kuulokkeiden perusominaisuudet ovat varsin tutut aiemmista AirPods-sukupolvista.

Päivityksiäkin on kuitenkin tullut, sillä uudistetun muotoilun ohessa myös kuulokkeiden kaiutinelementit on suunniteltu uusiksi ja valmistaja lupaa uusien kuulokkeiden tuovan mukanaan entistä paremman bassotoiston ja kirkkaamman yläpään. Lisäksi rakenne on päivitetty hien ja veden kestäväksi IPX4-sertifikaatin kera ja AirPods Prosta tuttuun tapaan kuulokkeiden varressa on kosketuspinta, jonka kautta kuulokkeet ottavat vastaan komentoja. AirPods 3:n älykkyydestä huolehtii toisen sukupolven malleista tuttu H1-järjestelmäpiiri. Tutusta piiristä huolimatta akunkestoa on saatu kasvatettua tunnilla 6 tuntiin yhdellä latauksella.

Ohjelmistollisiakin päivityksiä kuulokkeisiin on tullut, sillä AirPods 3:t tukevat Applen Spacial Audio -tilaäänimallinnusta, jolle aiemmista perusmallin AirPodseista ei tukea löytynyt. Pelkkien kuulokkeiden muotoilun lisäksi myös kuulokekotelo on päivitetty AirPods Proista tuttuun muotoon ja se tukee Lightning-liitännällä lataamisen lisäksi myös MagSafe-latureita ja langatonta Qi-latausta. Latauskotelo kykenee lataamaan kuulokkeet neljästi täyteen, eli kokonaisuudessa kuunteluaikaa on tarjolla 30 tuntia ja 5 minuutin latauksella kuulokkeille on tarjolla tunnin toistoaika.

Uusien kuulokkeiden lisäksi Apple esitteli myös HomePod mini -älykaiuttimensa uusia värivaihtoehtoja ja julkisti uuden Apple Music Voice Plan -tilausvaihtoehdon, joka tarjoaa 4,99 dollarin kuukausihintaan mahdollisuuden toistaa Apple Musicin soittolistoja Siri-puheohjauksen avulla. Toistaiseksi kumpaakaan ei kuitenkaan ole tulossa myyntiin kotimaamme markkinoille.

AirPods 3 -kuulokkeiden ennakkomyynti alkoi välittömästi 199 euron hintaan ja toimitukset kuulokkeilla alkavat ensi viikolla.

Lähteet: Apple (1), (2), (3)