Applen uudet iPhone 12 ja 12 Pro iFixitin purettavina

Uudet iPhonet saavat yleisarvosanakseen 6 / 10. Suurin kritiikki kohdistuu takalasiin, jonka vaihtaminen vaatii koko puhelimen purun ja rungon vaihdon.

Apple julkaisi kuluvan vuoden iPhonet totuttua myöhemmin ilmeisesti koronapandemiaan liittyneiden viivästysten vuoksi. iPhone 12 -mallisto sisältää nyt jo neljä eri mallia, joista iPhone 12 ja 12 Pro ovat nyt päässeet iFixitin purettaviksi.

iPhone 12 ja 12 Pro ovat liki samasta puusta veistettyjä. Mielenkiintoisena yksityiskohtana näytöt toimivat iFixitin mukaan ristiin, vaikka Pro-mallin näytön tyypillinen maksimikirkkaus onkin korkeampi. Näytöt irrotettuina puhelinten suurin ero onkin takakameramoduulin suojakuorissa. Uudet iPhonet on rakennettu liki peilikuvina totutusta, jotta aiempaa suurempi piirilevy on saatu sovitettua paikoilleen. Apple saa kiitosta SIM-lukijastaan, joka on modulaarinen ja helposti vaihdettavissa, jonka lisäksi kaiutinelementit ovat tällä kertaa kiinni standardeilla Phillips-ruuveilla. Puhelimissa on käytetty kuitenkin myös pentalobe-, tri-point- ja standoff-ruuveja.

Puhelinten samankaltaisuus pätee myös akkuun. Molemmissa on käytössä identtinen 10,78 wattitunnin akku ja ne toimivat iFixitin testaamana myös ristiin. Uudet akut ovat viime sukupolvea selvästi pienemmät kapasiteetiltaan, mutta ilmeisesti uudet komponentit ovat samalla aiempaa virtapihimpiä sillä akkukesto ei ole heikentynyt ainakaan Applen virallisen kannan mukaan. iPhone 11 -sukupolvessa nähdyt erikoiset L:n muotoiset akut ovat saaneet väistyä perinteisen suorakaiteen tieltä.

Uusien iPhone 12- ja 12 Pro -mallien emolevy jatkaa tuttua liki identtistä linjaansa. Kahdesta erillisestä piirilevystä muodostuvien emolevyjen ainoat erot ovatkin piirien sarjanumeroissa ja järjestelmäpiirin muistissa. iPhone 12 on varustettu 4 ja 12 Pro 6 gigatavulla LPDDR4-muistia. Puhelinten modeemi on Qualcommin Snapdragon 865 -alustasta tuttu Snapdragon X55, jonka tukena on SDR865 5G- ja LTE-lähetin-vastaanotin. Purkukuvissa näkyy myös Yhdysvaltain mallista löytyvät mmWave 5G -antennit, joista toinen on sijoitettu puhelimen kylkeen ja toinen piiilevyn taakse. Puhelimen takaa löytyy myös 18 magneettia, jotka vastaavat Applen MagSafe-latauksen uuden langattoman version toiminnasta.

Uudet iPhone 12- ja 12 Pro -älypuhelimet saavat iFixitiltä korjausarvosanakseen 6 / 10. Kiitosta Applelle annetaan useimpien oleellisten komponenttien modulaarisuudesta, näytön ja akun vaihdon helppoudesta. Risuja uudet iPhonet saavat puolestaan lasin käytöstä sekä puhelimen etu- että takakuorissa sekä siitä, että takalasin vaihtaminen vaatii koko puhelimen purun ja rungon vaihdon.

Lähde: iFixit