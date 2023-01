ASRock julkaisi neljä uutta Phantom Gaming -pelinäyttöä

ASRock laajensi näyttömarkkinoille ensimmäistä kertaa viime syksynä ja se pyrkii erottumaan joukosta muun muassa näyttöjalkaan integroidulla Wi-Fi-antennilla.

Emolevyvalmistajana parhaiten tunnetu ASRock avasi omalta osaltaan pelin näyttömarkkinoilla viime syksynä kahden mallin voimin. Vuoden käynnistäneiden CES-messujen myötä mallisto on kasvanut nyt yhteensä kuuteen näyttöön.

Harvat asiat tietotekniikassa soljuvat kieleltä yhtä kauniisti, kuin näyttöjen nimet, eikä ASRock tuoreena tekijänä markkinoilla ole halunnut poiketa perinteistä. Yhtiön uudet näytöt Phantom Gaming -brändin alla julkistetut näytöt tottelevat nimiä PG34WQ15R3A, PG32QF2B, PG27Q15R2A ja PG27F15RS1A. Kaikki mallit PG27F15RS1A:ta lukuun ottamatta sisältävät näyttöjalkaan integroidun Wi-Fi-antennin.

PG34QQ15R3A on 34-tuumainen erittäin leveä kaareva (1500R) näyttö. 3440×1440-resoluution VA-paneeli yltää maksimissaan 165 hertsin virkistystaajuuteen ja sille luvataan 1 millisekunnin MPRT-vasteaika. Näyttö kykenee toistamaan 115 % sRGB- ja 91 % DCI-P3-väriavaruuksista ja se on VESA DisplayHDR 400 -sertifioitu. Näytön jalan selkäpuolelta löytyy pelaajien tarpeisiin RGB-valaistus, mutta todella uusiin ulottuvuuksiin pelitaidot nousevat jalan etupuolelta löytyvän 1,3-tuumaisen OLED-näytön myötä, jossa voi pyöritellä omia suosikki GIF-animaatioita tai kuvia.

PG32QF2B on puolestaan 31,5-tuumainen 2560×1440-resoluution näyttö, jonka suora VA-paneeli yltää 165 hetsin virkistystaajuudelle ja isoveljen kanssa identtiseen 1 ms:n MPRT-vasteaikaan. Värintoiston luvataan yltävän 116 %:iin sRGB:stä ja 92 %:iin DCI-P3:sta, kun kirkkauden puolesta on napattu plakkariin DisplayHDR 400 -sertifikaatti. RGB-valot ovat kuitenkin päässeet syystä tai toisesta unohtumaan.

PG27Q15R2A tiputtaa koon 27 tuumaan, mutta resoluutio on samat 2560×1440 kuin yllä. Kaareva (1500R) VA-paneeli yltää isoveljien tavoin 165 hertsiin ja 1 ms:n MPRT-vasteaikaan, mutta värintoisto on heikentynyt. DisplayHDR 400 -sertifioitu Paneeli kykenee toistamaan 110 % sRGB- ja 87 % DCI-P3-väriavaruuksista. Tässä vaiheessa on jo epäiltävä globaalia RGB-LED-pulaa, sillä myös PG27Q15R2A on toteutettu ilman RGB-valaistusta.

PG27F15RS1A on niin ikään 27-tuumainen, mutta sen kaareva (1500R) VA-paneeli yltää vain 1920×1080- eli FullHD-resoluutioon. Matalamman resoluution myötä virkistystaajuus on saatu hilattua 240 hertsiin, mutta MPRT-vasteaika on vanha tuttu 1 millisekunti. Näyttö toistaa 113 % sRGB- ja 90 % DCI-P3-väriavaruuksista, mutta DisplayHDR-sertifikaatteja siitä ei löydy.

Kaikista neljästä näytöstä löytyy tuki vaihtelevalle virkistystaajuudelle AMD FreeSync Premium -sertifioidusti, pois lukien PG27F15RS1A, jossa on listattuna pelkkä Adaptive-sync-tuki ilman erillisiä sertifikaatteja. Myös Näyttöliittimet ovat hyvin pitkälti identtisiä: 2 x HDMI 2.0 + 1 x DisplayPort, joka on muissa näytöissä versiota 1.4 ja PG27F15RS1A:ssa versiota 1.2.

ASRock ei kertonut näyttöjen hintoja tai milloin ne ovat kauppojen hyllyillä.

Lähde: ASRock