ASRockin Intel Z690 -emolevyt marssivat areenalle Taichin ja PG Velocitan johdolla

ASRockin Z690 PG Velocitasta löytyy kenties koko sukupolven mielenkiintoisin toteutus: M.2-liitäntä PCI Express 5.0 -tuella.

Intelin 12. sukupolven Core -prosessorit saapuvat kauppojen hyllylle vielä kuluvan viikon aikana. Päivittäjillä on edessään samaan syssyyn myös vähintään emolevyn päivitys, sillä prosessorit sopivat uuteen LGA1700-kantaan, joka löytyy 600-sarjan piirisarjoista. Muiden tuttujen valmistajien rinnalla oman Z690-kattauksensa tarjoili myös ASRock.

ASRock ei koreile suurin ominaisuusmainoksin, vaan käy suoraan asiaan: Yhtiön lippulaiva tottelee nimeä Z690 Taichi. Emolevy on varustettu 20-vaiheisella DrMOS- ja SPS-teknologioita hyödyntävällä virransyötöllä. Taichista on tulossa saataville vain DDR5-muisteja tukeva versio, joten päivittäjä joutuu samalla reissulla käymään myös muistikaupoilla. Taichiin on lisätty yksi USB- ja yksi SATA-liitäntä, jotka voi eristää täysin muista liittimistä tietoturvan parantamiseksi.

Phantom Gaming -sarjan lippulaivamallista PG Velocitan erikoisuus on PCIe Gen 5 -väylää hyödyntävä M.2 -liitäntä. Liitännän hyödyntäminen oletettavasti leikkaa linjoja näytönohjaimelta, sillä Alder Lake -prosessoreissa on vain 16 PCIe 5.0 -väylää. Sarjan keskivaiheilta löytyvä PG Riptide sisältää Intelin Killer-verkko-oohjaimet ja DrMOS-pohjaisen virransyötön. Phantom Gaming-ITX/TB4 taas tarjoilee ITX-kokoluokkaan esimerkiksi Thunderbolt 4:ää tukevan USB-C:n, 2,5 Gbps:n verkkoyhteyden ja Wi-Fi 6E -tuen.

Asrockin Steel Legend ja Extreme-sarjan emolevyt perustuvat 6-kerroksiseen piirilevyyn kahden unssin kuparikerroksin. Emolevyistä löytyy muun muassa tuki USB BIOS Flashbackille sekä 2,5 Gbps:n verkkoyhteyksille. Joka mallissa on lisäksi tuki etupaneelin USB 3.2 Gen 2×2 -liitännälle. Kaikkein edullismpaan päähän on tarjolla uusi Pro RS, joka sisältää niin ikään 6-kerroksisen piirilevyn 2 unssin kuparikerroksin. Emolevyn DrMOS-virransyöttö on 13-vaiheinen.

ASRock toimittaa emolevyjensä mukana erillisen näytönohjaimen tuen, jonka pitäisi pitää raskaimmatkin näytönohjaimet suorassa. Voit tutustua yhtiön tarjontaan tarkemmin sen verkkosivuilla.