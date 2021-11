EVGA linjaa kahden Z690-emolevyn voimin: vähemmän on enemmän

EVGA:n valikoimaan kuuluu vain kaksi mallia: extremekellotukseenkin suunniteltu Z690 Dark Kingpin ja edellisen RGB-valaistuksen puutteen korjaava Z690 Classified.

Alder Lake -koodinimelliset 12. sukupolven Core -prosessorit ovat jo virittäytyneet lähtökuoppiin kauppiaiden varastoissa uusien 600-sarjan emolevyjen rinnalla, valmiina hyppäämään hyllyille 4. marraskuuta. Z690-piirisarjan emolevykatsauksen vetää kokoon kenties parhaiten extreme-ylikellotukseen suunnitelluista tuotteistaan tuttu EVGA.

EVGA pyrkii paikkaamaan määrän laadulla ja sen valikoimasta löytyy ainakin aluksi vain kaksi 600-sarjan emolevyä: Z690 Dark Kingpin ja Z690 Classified. Kumpikin tukee luonnollisesti uusimpia teknoloigoita, kuten DDR5-muistit, PCIe Gen 5 x16 -liitäntä näytönohjaimelle ja Gen 4 x4 -M.2-liitäntöjä SSD-asemille.

Z690 Dark Kingpin on suunniteltu murskaamaan maailmanennätyksiä ylikellotuksen saralla. Tämä näkyy muun muassa vain kahtena muistipaikkana; ylimääräiset kammat ovat ylikellottaessa vain tiellä ja madaltamassa kellottuvuuspotentiaalia. Emolevyn virransyöttö on 21-vaiheinen ja sen piirilevy peräti 10-kerroksinen. Myös maltillisempia kellottelijoita on ajateltu lisäämällä emolevylle erilliset nimenomaan AIO-nestecoolerien pumpuille suunnitellut virtapinnit. Kuten Dark-nimestä joku on saattanut jo tulkitakin, RGB-valaistusta emolevyltä on turha etsiä.

Z690 Classified paikkaa Dark Kingpinin suurimmat puutteet tuomalla emolevyn mallinimen RGB-valaistuna I/O-paikkojen viereen ja yhtiön logon näytönohjaimen yläpuolelle. Myös Classifiedin piirilevy on 10-kerroksinen, mutta prosessorin virransyöttö on karsittu 19-vaiheiseksi. EVGA kieltäytyy myöntämästä tai kieltämästä tukea jopa 128 gigatavulle DDR5-muistia.

EVGA nostaa lisäksi esille uuden EVGA Elite X1 -sovelluksen, joka on suunniteltu sen emolevyjen hallintaan. Sovelluksesta löytyy helppokäyttöiset ylikellotusmahdollisuudet, tietokoneen elinten toimintaa tarkkaileva välilehti ja paljon automatiikkaa. Voit tutustua yhtiön emolevyihin tarkemmin EVGA:n verkkosivuilla.