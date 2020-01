Polychrome Syncin päivitys listaa tässä vaiheessa kaksi H470-emolevyä, yhden W480-emolevyn ja yhdeksän Z490-emolevyä.

Intel valmistelee parhaillaan LGA 1200 -kantaisten Comet Lake -arkkitehtuuriin perustuvien työpöytäprosessoreiden ja niiden pariksi sopivien 400-sarjan piirisarjojen julkaisua. Nyt ASRock on mennyt lipsauttamaan julki ainakin joitain tulevia 400-sarjan emolevyjään.

ASRockin tuorein Polychrome Sync -ohjelman päivitys on tuonut mukanaan tuen liudalle uusia, vielä julkaisemattomia 400-sarjan emolevyjä. Tuki käy ilmi päivityksen mukana ilmestyneistä uusista .dat-tiedostoista.

Polychrome Syncin mukaan ASRock valmistelee tällä hetkellä ainakin kahtatoista uutta emolevyä Comet Lake -prosessoreille. H470-piirisarjaan perustuvia emolevyjä on valmisteilla kaksi, H470 Steel Legend ja H470 ITX AC. W480 on kokonaan uusi vaihtoehto Intelin piirisarjavalikoimassa ja sen toistaiseksi ainut edustaja on Creator-malli.

Ylikellotukseen suunnattuun Z490-piirisarjaan perustuvia emolevyjä on luvassa yhdeksän: Aqua, Phantom Gaming 4, Phantom Gaming 4 SR, Phantom Gaming 6, Pro4, Steel Legend, Taichi, Z490M ITX AC ja Z490M Pro4.

Aiempien vuotojen perusteella Intelin on odotettu julkaisevan Comet Lake -prosessorit ja 400-sarjan piirisarjat vuosineljänneksen vaihteessa eli maalis-huhtikuussa. Hiljattain ilmoille tulleen raportin mukaan Intel kuitenkin on joutunut tekemään viime hetken muutoksia ja tiputtamaan pois aiotun PCI Express 4.0 -tuen ja sen myötä myöhästyttämään koko alustan julkaisua. Viimeisimmissä huhuissa emolevyvalmistajien kerrotaan varautuvan tällä hetkellä toukokuussa tapahtuvaan julkistukseen.

Lähde: VideoCardz