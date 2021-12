Asuksen ROG Maximus Z690 Hero -emolevyillä kärähdysriski – tarkista kondensaattorin asennussuunta!

Muutamilla käyttäjillä on emolevy hajonnut käytössä ja ongelma on ilmennyt kärähtäneiden mosfetien tai 53-vikakoodin myötä.

Asuksen vajaan 700 euron hintaisella ROG Maximus Z690 Hero -emolevyllä on havaittu vakava ongelma, joka pahimmissa tapauksessa käräyttää piirilevyltä kaksi mosfetia. Ongelmista on raportoitu muun muassa Redditissä ja Asuksen omalla tukifoorumilla sekä asiaa on käsitelty Buildzoidin ja Jayztwocentin Youtube-videoilla.

Useiden kuvien perusteella ongelmana on DDR5-muistiliittimien yläpuolelle asennettu SMD eli pintaliitosmallinen tantaalikondensaattori, joka saattaa olla asennettu tehtaalla väärinpäin. Ongelmatapauksissa kondensaattorin +-napa eli vaalea viiva on asennettu vasemmalle, jolloin seurauksena on ajanmyötä emolevyn rikkoontuminen. Raporttien perusteella viereiset mosfetit ovat kirjaimellisesti kärähtäneet tai DDR5-muistit eivät enää tunnistu ja antavat debug-ledeihin vikakoodiksi 53.

io-techin testilabrasta löytyvässä ROG Maximus Z690 Hero -emolevyssä kondensaattori on asennettu oikeinpäin eli +-napa on oikealla.

Olemme pyytäneet aiheesta lausuntoa Asukselta, mutta sillä välin kehotamme kaikkia ROG Maximus Z690 Hero -emolevyjen omistajia tarkistamaan oman emolevynsä kondensaattorin asennussuunnan. Jos kondensaattorin +-napa on vasemmalle, suosittelemme ottamaan välittömästi yhteyttä myyjäliikkeeseen.

Lähde: Asus ROG Global Forum, Reddit 1, 2