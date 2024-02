Huhujen mukaan Ultra-mallin koko tulee kasvamaan merkittävästi edellisen sukupolvien Zenfoneihin nähden.

Asus on tiedottanut tänään aikeistaan julkistaa seuraavan sukupolven Zenfone 11 Ultra -älypuhelimensa globaalisti maaliskuun 14. päivä klo 14 Suomen aikaa. Asus mainostaa uutuuden keskittyvän mm. näyttöön, suorituskykyyn, laadukkaaseen rakenteeseen sekä uudistettuihin kameraominaisuuksiin. Yritys ei mainitse tiedotteessaan mitään ZenFone 11 -perusmallista, joten on toistaiseksi epäselvää julkaistaanko se samalla vai vasta myöhemmin. Asus on kommentoinut aiemmin io-techille, ettei sillä olisi suunnitelmissa luopua pienikokoisesta ZenFone-mallistaan.

Aiemmin io-techissä julkaistujen huhujen ja vuotokuvien mukaan ZenFone 11 Ultra tulee perustumaan vahvasti yrityksen hiljattain julkaisemaan ROG Phone 8 -puhelimeen. Luvassa on tiettävästi mm. 6,78″ 144 Hz LTPO AMOLED -näyttö, Snapdragon 8 gen 3 -piiri, 16 Gt RAM-muistia, UFS 4.0 -tallennustilaa, 50 + 13 + 32 megapikselin kolmoiskamera, kuulokeliitin ja muistikorttipaikka sekä 5500 mAh akku 65 watin pikalatauksella ja langattomalla latauksella. Jos tiedot pitävät paikkansa, Ultra-malli tulee olemaan siis merkittävästi suurikokoisempi kuin aiempien sukupolvien 5,9-tuumaiset Zenfone-mallit.

