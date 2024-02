Lunar Laken ensimmäinen konkreettisempi vuoto ei täsmää täysin aiempien vuotojen kanssa, mutta ero selittyy todennäköisesti erittäin aikaisen A1-steppingin prosessorin lastentaudeilla.

Intel valmistelee parhaillaan paitsi työpöydälle ja kannettaviin päätyviä Arrow Lake -prosessoreita, myös puhtaasti mobiilipuolelle tarkoitettua Lunar Lakea. Yhtiö on kertonut jo joitain yksityiskohtia kummastakin ja etenkin Lunar Lakesta tiedetään paljon aiempien vuotojen kautta, mutta vielä riittää palapelissä paloja vuodettaviksi.

Tuttu X-vuotaja HXL on kaivanut kiinalaisesta Zhihu-palvelusta käyttäjä Xziarin lähettämän kuvan, jossa näkyy Windowsin Tehtävienhallinta Lunar Lake -prosessorilla. Kuvasta nähdään, että kyse on Engineering Sample -prosessorista ja HXL:n mukaan kyse on tarkemmin piirin A1-versiosta. A kertoo kyseessä olevan ensimmäinen iso piirirevisio ja 1 viittaa toiseen vedokseen ko. revisiosta pienin muutoksin. Jälleenmyyntiin saapuvat prosessorit tulevat kaikella todennäköisyydellä olemaan myöhempää isoa revisiota, kuten yleensä. Esimerkiksi Meteor Laket pääsivät kauppoihin C0-versiossa, joka on kolmannen ison revision ensimmäinen vedos.

Tehtävienhallinnan paljastamat tiedot prosessorista sopivat pääosin yhteen aiemmin tiedossa olleiden tietojen kanssa. Prosessorissa on yhteensä kahdeksan fyysistä ja loogista ydintä, eli Hyper-threading-teknologia ei ole käytössä. Kyse saattaa olla ES-version erikoisuudesta, mutta Intelin on huhuiltu myös pohtivan Hyper-threading-teknologiasta luopumista lähitulevaisuudessa. Neljä ytimistä on tämän hetkisten tietojen mukaan Lion Cove P-ytimiä ja neljä Skymont E-ytimiä. Prosessorin peruskellotaajuudeksi ilmoitetaan 1,8 GHz ja kuvankaappauksen ottohetkellä se toimi 2,78 GHz:n kellotaajuudella.

Aiemmista vuodoista eriävä osuus löytyy välimuistien puolelta. Prosessorissa on kuvankaappauksen mukaan 836 kt L1-välimuistia, joka olisi jaettu siten, että kullakin P-ytimellä on 112 ja E-ytimellä 96 kilotavua L1-välimuistia. L2-välimuistia olisi puolestaan 14 Mt, joka jakautuisi 2,5 megatavuun per P-ydin ja 4 megatavuun neljän E-ytimen ryppäälle. Varsinainen erikoisuus ja aiemmista vuodoista eriävä kohta on L3-välimuisti, jota olisi vain 12 Mt. Tyypillisesti välimuistia on ylemmillä tasoilla aina enemmän kuin alemmilla, mutta tässä tapauksessa L3:a olisi L2:ta vähemmän. Aiempien vuotojen mukaan L3-välimuistia pitäisi olla kuitenkin 16 Mt, joten on mahdollista, että osa siitä on kytketty tässä ES-versiossa syystä tai toisesta pois käytöstä.

Kuten jo ennakkoon tiedetään, Lunar Lake tulee integroimaan LPDDR5X-8533 muistinsa suoraan samalle paketoinnille itse prosessorin kanssa. Muistia Engineering Sample -versiossa on 32 Gt, eli kyseessä on järeämmän mallin ES:stä. Aiemmassa jättivuodossa varmistettiin mahdollisuus sekä 16 että 32 Gt:n malleille. Mukana on luonnollisesti myös NPU eli Intelin AI Boost -tekoälykiihdytin. Yhtiö on ehtinyt jo kehumaan sen olevan jopa yli kolme kertaa Meteor Laken NPU:ta tehokkaampi. Voit tutustua prosessorin sielunelämään lähemmin aiempaa jättivuotoa koskevassa uutisessamme.

