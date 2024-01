Cooler Master esitteli virtalähteellä ja AIO-coolerilla varustetun tornimallisen Ncore 100 MAX -mini-ITX-kotelon

Cooler Masterin uusi tornikotelo vie vähän pöytäpintaa ja tarjoaa myös jäähdytysratkaisun sekä virtalähteen.

Cooler Master on esitellyt uuden Ncore 100 MAX -kotelon mini-ITX-kokoonpanoille. Uutuus on idealtaan samantyyppinen kuin nelisen vuotta sitten julkaistu NZXT:n H1-kotelo. Tornimallinen kotelo pitää sisällään myös 120 mm jäähdyttimeen perustuvan AIO-nestejäähdytyksen sekä 850 watin SFX-virtalähteen. Työpöytätilaa kotelo vaatii vain noin A5-paperin verran.

Pienimmillään 15,7-litrainen kotelo on varustettu laajennettavalla rungolla, joka kasvattaa näytönohjaimen maksimipituutta parilla sentillä ja maksimileveyttä vajaalla parilla sentillä, mahdollistaen jopa RTX 4090 -näytönohjaimen asentamisen koteloon. Pystyasentoon asennettava näytönohjain ottaa jäähdytysilmansa kotelon rei’itetyn kylkipaneelin läpi. Näytönohjain kytketään emolevylle PCIe 4.0 x16 -riser-kaapelin avulla.

Prosessorin jäähdytystä varten kotelossa on 38 mm paksua 120 mm jäähdytintä käyttävä valmisnestekierto 800-2400 RPM pyörivällä PWM-ohjattavalla Sicleflow-tuulettimella. Jäähdytin on asemoitu kotelon kattoon. Kotelon ylläosaan on pystysuuntaisesti esiasennettuna modulaarinen 850-wattinen V SFX Gold -virtalähde. Johdot on reititetty valmiiksi kotelon sisällä, joka nopeutta ja helpottaa kokoonpanon asentamista.

Cooler Master Ncore 100 MAX tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 155-172 x 212 x 481mm (L x S x K)

Tilavuus 15,8-17,5 litraa

Paino 7,6 kg

Materiaalit: Teräs, alumiini, muovi

Yhteensopivuus: Emolevyt: Mini-ITX Näytönohjaimet: Normaalitilassa: 337 x 62 x 180 mm Laajennustilassa: 357 x 79 x 180 mm Prosessoricoolerin korkeus: max 48 mm Muistien korkeus: max 48 mm

Etupaneelin liitännät: USB 3.2 Gen1 Type A x 2, USB 3.2 Gen2 x 2 Type C x 1, Audio-komboliitin x 1

Laajennuskorttipaikat: 3 kpl

Integroitu prosessoricooleri: Jäähdytin: 158,8 x 119,2 x 38 mm (L x S x K), alumiini Tuuletin: 120 mm Sicleflow PWM (800-2400 RPM, 16,5-76 CFM, 0,48-4,8 mmH 2 O, 6,5-27 dBA)

Virtalähde: V SFX Gold 850 W ATX 3.0, 92 mm tuuletin, modulaariset johdot

Muuta: PCI Express 4.0 Riser-kaapeli, 240 mm

Ncore 100 MAX tulee saataville jälleenmyyjien kautta tammikuun lopulla 449,99 euron suositushintaan. Saatavilla olevia värivaihtoehtoja ovat tummanharmaa ja pronssi. Kotelolle ja jäähdytysratkaisulle luvataan 2 vuoden ja virtalähteelle 10 vuoden takuu.

Lähde: sähköpostitiedote