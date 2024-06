ROG Ally X on viimevuotisen Allyn rinnalle tuleva premium-malli ja se on ennakkotilattavissa 949 euron hintaan.

Taiwanissa käynnistyviltä Computex 2024 -messuilta saatiin jo ensimmäisiä julkaisuja, kun Asus toi ennakkotilattavaksi uuden käsikonsolikokoisen Windows-pelitietokoneensa ROG Ally X:n, joka on rahtusen suorituskykyisempi ”isoveli” valmistajan viime vuonna julkaistulle Ally-mallille. Laite ei korvaa Allya, vaan jatkossa myynnissä on kaksi mallia.

Ally X:ssä on Allyn tavoin Windows 11 Home ja AMD:n Zen4-arkkitehtuuria edustava Ryzen Z1 Extreme -APU-prosessori, jossa on RDNA 3 -arkkitehtuuriin perustuva integroitu Radeon Graphics -näytönohjain. Myös laitteen kosketusnäytössä on sama 7-tuumainen IPS-paneeli 1080p-tarkkuudella, 120 hertsin maksimivirkistystaajuudella ja 500 nitin maksimikirkkaudella.

Ally X:n uudistuksiin kuuluu niin määrältään kuin nopeudeltaankin kasvatettu LPDDR5X-muisti, jota on nyt 24 gigatavua 7500 MT/s:n (megatransfers per second) nopeudella, kun taas Allyssa muistia oli 16 Gt nopeudella 6400 MT/s. Tallennustilaa on 512 Gt:n sijaan kokonainen teratavu 2280-kokoluokan M.2 SSD -asemalla. Akun kapasiteettia Ally X:ssä on kasvatettu 40 wattitunnista kaksinkertaiseksi eli 80 Wh:iin ja liitäntöjen puolelle on lisätty Thunderbolt 4 -liitäntä, joka tukee DisplayPort 1.4:ää ja PD 3.0 -virransyöttöä.

Myös laitteen ergonomiaa on paranneltu muun muassa otetta parantavalla muotoilulla ja uudistetuilla tateilla, jotka Asuksen mukaan kestävät jopa viisi miljoonaa täyttä pyöräytystä. Valkoisen Allyn sijaan Ally X tulee saataville mustana.

ROG Ally X:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 28 cm x 11,1 cm x 2,5 cm (P x L x K) Korkein kohta 3,7 cm

Paino: 678 g

Windows 11 Home

Prosessori: AMD Ryzen Z1 Extreme Zen4 (4 nm), 8 ydintä / 16 säiettä AMD Radeon Graphics -iGPU (RDNA 3)

Näyttö: 7” IPS (glossy), 1920×1080 pikseliä, 120 Hz, 500 nitin maksimikirkkaus, FreeSync Premium

RAM-muisti: 24 Gt LPDDR5X, 7500 MT/s

Tallennustila: 1 Tt, PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280)

Liitännät: 1 × Thunderbolt 4 (DP 1.4, PD 3.0) 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP 1.4, PD 3.0) 3,5 mm kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä MicroSD-korttipaikka

Kaksi kaiutinta

Wi-FI 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2

Akku: 80 Wh, 65 W:n lataus

ROG Ally X on ennakkotilattavissa Asukselta 949 euron hintaan, johon sisältyy kolmen kuukauden Xbox Game Pass -tilaus. Toimitukset alkavat heinäkuun aikana.

Lähde: Sähköpostitiedote, Asus