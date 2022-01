Asus julkisti 17,3-tuumaisella taittuvalla OLED-näytöllä varustetun kannettavansa

Uutuusmallin taittuva OLED-paneeli avautuu 17,3-tuumaiseksi 2,5K-näytöksi.

Asus on julkaissut CES-messuilla joukon uusia kannettavia tietokoneita, joiden kirkkainpana tähtenä loisti uusi Zenbook 17 Fold OLED – yrityksen ensimmäinen taittuvanäyttöinen kannettava tietokone.

Zenbook 17 Fold OLED on varustettu nimensä mukaisesti taittuvalla OLED-näyttöpaneelilla, joka sijaitsee kannettavalle tyypillisellä tavalla laitteen sisäpuolella. Saranarakenne kääntyy 180 astetta, eli näytön saa haluttaessa avattua suoraksi 17,3-tuumaiseksi näyttöpinnaksi, jota voi käyttää joko tablettimaisesti tai pöydällä pystyssä ”PC-tilassa”. Avattuna näytön kuvasuhde on perinteinen 4:3 ja tarkkuus 2560 x 1920 pikseliä. Taustapuolella sijaitseva auki käännettävä tukijalka mahdollistaa laitteen pitämisen pystyssä pöydällä.

Ns. kannettavatilassa näytön voi asettaa haluttuun kulmaan ja alemman puoliskon päälle asetetaan langaton fyysinen näppäimistö-kosketushiiri-osa. Tällöin näkyviin jäävän puolikkaan näytön läpimitta on 12,5 tuumaa ja resoluutio 1920 x 1280 pikseliä. Saranamekanismin kerrotaan olevan testattu kestämään 30 000 aukaisu- ja sulkukertaa. Avattuna 8,7 mm paksun laitteen kuorissa on käytetty magnesiumia, lasia ja tekonahkaa. Kiinni taitettuna laite on 17,4 mm paksu. Massaa on näppäimistön kanssa 1,99 kg ja ilman näppäimistöä 1,6 kg.

Sisältä Zenbook 17 Fold OLEDista löytyy Intelin 12. sukupolven U-sarjan Core i7-prosessori Iris Xe -grafiikkaominaisuuksilla, jopa teratavu PCIe 4.0 SSD-tallennustilaa, jopa 16 Gt RAM-muistia, WiFi 6E -yhteydet, neljä Dolby Atmos -sertifioitua kaiutinta, HD-infrapunakamera ja viiden megapikselin webbikamera. Laitteessa on liitäntöinä 3,5 mm ääniliitäntä sekä kaksi USB-C Thunderbolt 4 -porttia, joiden kautta myös ulkoisten näyttöjen kytkeminen ja sisäisen 75 Wh akun lataaminen onnistuu.

ZenBook 17 Fold OLED tulee myyntiin vuoden puolivälin tienoilla. Hinnasta tiedotetaan myöhemmin.

Muina kannettavauutuuksina Asus esitteli CES-messuilla avaruudessa 25 vuotta sitten käynyttä P6300-mallia muistelevan Zenbook 14X OLED Space Edition -erikoismallin, 90 hertsin OLED-näytöllä varustetun uudistetun Zenbook 14 OLED -malliston, 360 asteen kääntyvällä näytöllä varustetun Chromebook Flip CX5:n, työkäyttöön suunnatut kevyet 14-tuumaiset ExpertBook B5 -mallit sekä uusimmalla raudalla päivitetyt TUF Gaming F15- ja F17- sekä TUF Dash F15 -pelikannettavat.

Lähde: lehdistötiedote, Asuksen tuotesivut