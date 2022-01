12. sukupolven Core -prosessorit saivat rinnalleen myös uusia 600-sarjan piirisarjoja sekä uudet Laminar-sarjan referenssicoolerit.

Intel julkaisi CES-messuilla odotetusti täyden laidallisen uusia Alder Lake -prosessoreita. Viime vuonna julkaistut kerroinlukottomat mallit saivat nyt seuraa yhteensä 22 uudesta kerroinlukotusta mallista, jotka kattavat yhtiön prosessorisarjat 12. sukupolven Coresta Pentiumiin ja Celeroniin.

Intelin uusien 12. sukupolven Core -prosessoreiden julkaisu ei tuonut juuri yllätyksiä, kiitos viime vuonna julkaistujen kerroinlukottomien mallien. Vaikka asia oli sinänsä vuotojen myötä jo varmistunut, kenties erikoisin seikka on E-ydinten puuttuminen Core i5 -sarjasta ja siitä alaspäin, vaikka kerroinlukollisissa i5-12600K:ssa ja 12600KF:ssä on käytössä vielä neljä E-ydintä. Core i3 -malleissa on käytössä neljä P-ydintä ja Celeron sekä Pentium -malleissa kaksi P-ydintä.

Kuten totuttua, Intelin kerroinlukottolliset mallit on varustettu ylikellotusversioita matalammilla TDP-arvoilla. Suurin osa prosessoreista on varustettu 65 watin TDP:llä vakiokellotaajuuksilla, mutta Core i3 -sarjassa raja on jo 60 watissa ja Pentium- ja Celeron-prosessoreilla 46 watissa. Intel on ilmoittanut myös erilliset ”Turbo-TDP:t” prosessoreilleen ja ne on sidottu tarkemmin prosessorin sarjaan. Kerroinlukollisilla Core i9 -prosessoreilla se on 202 wattia, i7-malleilla 180 wattia, i5-malleilla 117 wattia ja i3-sarjalla 89 wattia. T-merkinnällä varustetut vähävirtaisemmat mallit ovat tuttuun tapaan varustettu 35 watin vakio-TDP:lla, mutta myös niiden Turbo-TDP noudattaa vastaavaa kaavaa: i9:llä 106 wattia, i7:lla 99 wattia, i5:llä 74 wattia ja i3:lla 69 wattia. Pentium- ja Celeron-prosessorit eivät tue Turbo-kellotaajuuksia eikä niillä siten ole Turbo-TDP:tä. Löydät prosessoreiden tarkat ominaisuudet yltä löytyvistä taulukoista.

Suorituskykytesteihin Intel on poiminut omasta valikoimastaan Core i5-12600:n ja i9-12900:n ja vastapeluriksi AMD:n Ryzen 7 5700G:n. Sisällöntuotannossa i5 peittoaa Ryzenin Pugetbenchin Lightroom Classic -testissä 18 ja Premiere Pro -testissä 31 %:n erolla, kun Nero-testissä eroa tulee 17 %. Core i9 kasvattaa eron Ryzeniin samoissa testeissä 39, 43 ja 37 prosenttiin. Tuottavassa työssä erot ovat osin samansuuntaisia, osin pienempiä. SYSmark 25:ssä i5:n ero Ryzeniin on 19 ja i9:n 30 %, CrossMarkissa 30 ja 44 %, UL Procyon Office Productivity -testissä 8 ja 23 % ja lopulta WebXPRT 3 -testissä 9 ja 15 %.

Prosessorit tarvitsevat luonnollisesti rinnalleen emolevyt ja ylikellotusta tukeva Z690 on harvoin oikea valinta kerroinlukolliselle prosessorille. Intel julkistikin odotetusti myös 600-sarjan loput piirisarjat, eli H670:n, B660:n ja H610:n. Piirisarjojen ominaisuudet noudattavat aiempaa vuotoa ja löydät niiden oleellisimmat yksityiskohdat yllä olevasta diasta.

Kirsikaksi kakun päälle Intel julkaisi virallisesti myös uudet Laminar-sarjan referenssicoolerit prosessoreilleen. Uusia coolereita on yhteensä kolme ja ne on jaoteltu selkeästi: järein Laminar RH1 tulee Core i9 -mallien mukana, keskiraskas Laminar RM1 Core i3-, i5- ja i7-mallien mukana ja kevein Laminar RS1 Pentium- ja Celeron-prosessoreiden mukana.

Laminar RH1 selvästi joukon suurin ja kaunein ohjattavalla RGB-valaistuksellaan ja korkeammalla rakenteellaan. Coolerin keskiöstä löytyy entistä kookkaampi kuparinen ydin ja yhtiö on uusinut myös prosessorin kiinnikkeet käyttämään ruuveja ja taustalevyä emolevyn läpi painettavien pinnien sijasta. Intelin mukaan cooleri kykenee lähes äänettömään toimintaan huolimatta i9-mallien 202 watin Turbo-TDP:stä, mutta allekirjoittaneelle ei avaudu kuinka äänekäs 2,6 BA on. Laminar RM1 ja RS1 ovat on varustettu perinteisemmin, joskin toisistaan poikkeavin kiinnityspinnein eikä niistä löydy valaistusta.