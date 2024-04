Asus on ollut pelipaikoilla mediatuotannon NAB Show 2024 -tapahtumassa ja julkistanut siellä kaksi uutta näyttöä ammattilaiskäyttöön. Toinen uusista ProArt-näytöistä perustuu MiniLED- ja toinen QD-OLED-teknologiaan.

ProArt Display PA32KCX on Asuksen uusi MiniLED-taustavalaistu huippunäyttö. Se tarjoaa käyttäjälle 32-tuumaisen peräti 7680×4320- eli 8K-resoluution ja 10-bittisellä paneelilla jopa ΔE alle yhden väritarkkuudella toistuvan kuvan, joka kattaa 97 % DCI-P3-väriavaruudesta. Näyttöön kuuluu motorisoitu kolorimetri ja se on suunniteltu tukemaan saumattomasti Calmania ja Light Illusion ColourSpace CMS -kalibrointisovelluksia, joiden avulla tarkkuutta saa pidettyä yllä myös jatkossa.

PA32KCX:n MiniLED-taustavalaistus tarjoaa 4096-alueen FALD-himmennyksen ja 1200 nitin maksimikirkkauden. Pelkän piikkikirkkauden lisäksi Asus kertoo mielellään myös koko ruudun kirkkauden, sillä näyttö yltää peräti 1000 nitiin myös koko näytön alalta ja vaikka pidemmänkin aikaa kerralla. Se tukee ainakin HLG- ja HDR10-formaatteja, mutta tuotesivujen uupuessa täyttä listaa tuetuista HDR-metadataformaateista ei ole saatavilla.

8K-resoluutio ja HDR-värimaailmat vaativat myös kaistaa oman osansa ja Asus onkin varustanut PA32KCX:n sekä HDMI 2.1- että DisplayPort 2.1 -liittimillä ynnä kahdella Thunderbolt 4 USB-C-liitännällä. Mukana on myös USB-hubi, joka tarjoaa maksimissaan 96 watin edestä USB Power Deliveryä siihen kytketyille laitteille. Hubin porttien määrästä ei ollut puhetta.

ProArt Display OLED PA32UCDM perustuu puolestaan Asuksen kolmannen sukupolven QD-OLED-teknologiaan. Se tarjoaa 31,5” koossa 4K UHD- eli 4320×2160-resoluution ja 10-bittisen kuvan, joka kattaa jopa 99 % DCI-P3-väriavaruudesta ΔE alle yhden tarkkuudella. ProArt Hardware Calibration -teknologian avulla väritarkkuuden optimointi onnistuu myös jälkikäteen omin käsin. Calman ja Light Illusion ovat tietenkin kumpikin tuettuja myös PA32UCDM:n kohdalla.

PA32UCDM tarjoaa maksimissaan 1000 nitin piikkikirkkauden, mutta koko näytön alalta maksimikirkkaudesta ei ollut puhetta, eikä mahdollisesta DisplayHDR True Black -sertifikaatistakaan mainita. Myös QD-OLED-uutuus tukee HLG- ja HDR10-metadataformaatteja sekä muita, nimeltä mainitsemattomia HDR-formaatteja.

Here’s the world’s first 32-inch 8K Mini LED professional monitor from @ASUS, unveiled at #NABShow in Las Vegas. 4096 zones, 1200 nits peak & 1000 nits full-screen, 97% DCI-P3, 2x HDMI 2.1 & 1x DisplayPort 2.1. Preliminary price quoted at $8k, obviously. pic.twitter.com/lUjPRwNMcs

— Vincent Teoh (@Vincent_Teoh) April 15, 2024