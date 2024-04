Renderöintivuodoissa Sonyn tuleva Xperia 1 VI -älypuhelin

Huhujen perusteella Sony olisi luopumassa älypuhelimissaan tutuksi tulleista 21:9-kuvasuhteesta sekä 4K-resoluutiosta.

Japanilaisen Sonyn tulevasta Xperia 1 VI -älypuhelimesta on vuotanut nettiin renderöintikuvia ja 360 asteen video, joiden takana on jälleen kerran mobiiliaiheista aiemminkin vuotanut Steve Hemmerstoffer eli X:ssä tunnettu OnLeaks. Xperia 1 -mallistossa on sen vuoden 2019 lanseerauksesta lähtien ollut 4K-resoluutio kuvasuhteella 21:9, mutta nyt asiaan on oletettavasti tulossa muutos, sillä näytön tarkkuuden ja kuvasuhteen odotetaan mukailevan enemmän muiden valmistajien puhelimia.

Xperia 1 VI:n näytön kerrotaan olevan 6,5-tuumainen kuvasuhteella 19,5:9 ja 2K-resoluutiolla. Sama kuvasuhde on esimerkiksi Samsungin S24 Ultra -lippulaivapuhelimessa. Puhelimen mitoiksi huhutaan 161,9 × 74,5 × 8,4 millimetriä. Kamerapuolen päivityksiin on raportoitu ultralaajakulma- ja telekameraan 48 megapikselin sensoria aiempien 12 MP:n sensoreiden tilalle. Pääkameran on kerrottu pysyvän samana, eli 1 VI:n odotetaan tulevan kolmella 48 MP:n sensorilla varustettuna. Xperia-puhelimille ominaiset 3,5 mm:n kuulokeliitäntä sekä erillinen kamerapainike näyttävät monen käyttäjän iloksi pitävän edelleen pintansa.

Raudan osalta 1 VI:lle on uumoiltu Snapdragon 8 Gen 3 -järjestelmäpiiriä, 5000 milliampeeritunnin akkua ja jopa teratavun tallennustilaa 16 gigatavun RAM-muistin kera. Sony ei ole kuitenkaan paljastanut Xperia 1 VI:stä virallisia tietoja, mutta sen julkaisun odotetaan ajoittuvan vielä keväälle.

Lähde: Android Headlines, X (Insider Sony), PhoneArena