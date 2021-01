Asus julkisti kolme uutta pelikannettavaa Ryzen 5000 -APU-piireillä ja GeForce RTX 30 -näytönohjaimilla

Asuksen kannettavakattaus laajeni 13-tuumaisella ROG Flow X13:lla, 15-tuumaisella ROG Zephyrus Duo 15 SE:llä ja 17-tuumaisella ROG Strix SCAR 17:lla.

Asus on julkistanut CES 2021 -virtuaalimessuilla aiemmin uutisoidun HDMI 2.1- ja 4K 144 Hz -tuella varustetun uutuusnäytön lisäksi uusia kannettavia pelitietokoneita. Uusia kannettavia esiteltiin kaikkiaan kolme kappaletta, joista jokainen eroaa toisistaan varsin selvillä omilla erikoisuuksillaan. Jokaista uutuuskonetta yhdistää kuitenkin niiden prosessoripuolella jylläävä AMD:n Ryzen 5000 -APU-piiri ja kaikkien näyttömallien tuki Adaptive-Sync-teknologialle.

Joukon kenties erikoisimpana uutuutena voinee pitää uutta ROG Flow X13:ta, joka on 13-tuumainen 2-in-1-tietokone, eli kannettavan näyttö on käännettävissä 360 astetta jättäen näppäimistön taakseen ja tehden laitteesta käytännössä suurikokoisen tabletin. Perinteisistä 2-in-1-kannetavista poiketen Asus mainostaa ROG Flow X13:n kuitenkin olevan pelitietokone.

ROG Flow X13:n sisällä jyllää tehokkaimmassa konfiguraatiossa AMD:n kahdeksanytiminen Ryzen 9 5980HS -APU-piiri ja NVIDIAn GeForce GTX 1650 -näytönohjain. Näytön osalta myyntiin on tulossa kaksi konfiguraatiota – 120 Hz:n Full HD tai 60 Hz:n 4K-paneeli. Molemmat näyttövariantit ovat kuvasuhteeltaan 16:10, niiden suojana on Corningin tarkemmin määrittelemätön Gorilla Glass -lasi ja ne ovat 2-in-1-kannettavalle luonnolliseen tapaan kosketusnäyttöjä. Akunkeston osalta Asus lupaa ROG Flox X13:n kestävän jopa 10 tuntia pelaamista täydellä latauksella. Lataus tapahtuu 100 watin teholla USB Type-C-liitännän kautta.

ROG Flow X 13:n kaveriksi tarjolle tulee myös ulkoisen RTX 3080 -näytönohjaimen tarjoava XG Mobile -telakka. Perinteisistä ulkoisista näytönohjaintelakoista poiketen XG Mobile ei käytä Thunderbolt-liitäntää, vaan sen sijasta käytössä on Asuksen oma eGPU-liitäntä, joka tarjoaa 63 Gbps:n kaistan ja Asuksen omien sanojen mukaan selvästi Thunderboltia paremman suorituskyvyn. Näytönohjaimen lisäksi XG Mobile -telakka sisältää integroidun 280 watin virtalähteen, joka lataa myös tietokonetta käytön aikana ja USB 3.2 Gen 2 -linkin kautta toimivan USB-hubin sekä HDMI-, DisplayPort- ja Ethernet-liittimet. Netti- tai kuvaliitäntöjen nopeuksista Asus ei valitettavasti ole antanut vielä tarkempia tietoja.

Kokojärjestyksessä seuraava CES 2021 -virtuaalimessuilla esitelty kone on uusi 15-tuumainen ROG Zephyrus Duo 15 SE, joka on nimensä mukaisesti jatkoa Asuksen aiemmille kahdella näytöllä varustettujen pelikannettavien Zephyrus Duo -sarjaan.

Päänäytöksi tarjolla on 120 Hz:n 4K-paneeli, jonka väriavaruus kattaa 100 prosenttia Adobe RGB:stä tai 300 Hz:n Full HD-näyttö 3 ms:n vasteajoilla ja 100 prosentin kattavuudella sRGB-väriavaruudesta. Kakkosnäytön resoluution Asus lupaa olevan 4K, joten todennäköisesti kyseessä on viime vuodesta tuttu 3480×1100 -resoluution IPS-paneeli 60 Hz:n virkistystaajuudella.

Suorituskyvystä ROG Zephyrus Duo 15 SE:ssä huolehtii AMD:n kahdeksanytiminen Ryzen 5900HX -APU-piiri ja NVIDIAn GeForce RTX 3080 -näytönohjain. Muilta osin Asus mainostaa päivittäneensä kannettavan kaiuttimia ja kehittäneensä jäähdytystä ilman tuuletinten äänenpainen kasvua.

Uutuuskannettavista suurimmalla näytöllä on varustettu 17-tuumainen ROG Strix SCAR 17. Kyseessä on selvästi perinteisin pelikannettava, joka keskittyy tarjoamaan suorituskykyä. Kannettavan sisältä löytyy Zephyrus Duo 15 SE:n tavoin parhaimmillaan Ryzen 9 5900 HX -APU-piiri ja GeForce RTX 3080 -näytönohjain. RAM-muistia tarjolla on maksimissaan 64 gigatavua ja jäähdytystä parantamassa on nestemetalli prosessorin ja coolerin välissä. Jäähdytyksen luvataankin olevan jopa 3 desibeliä edeltäjämallia hiljaisempi.

ROG Strix SCAR 17:n näytöksi tarjolla on joko 360 Hz:n virkistystaajuuden ja 3 ms:n vasteajat tarjoava Full HD -paneeli tai 165 Hz:n virkistystaajuuden ja DCI-P3-väriavaruuden tarjoava WQHD-paneeli (2560×1440). 90 Wh:n akun luvataan tarjoavan 12 tunnin videotoiston yhdellä latauksella, josta puolestaan huolehtii 100 watin USB Type-C -laturi.

Muilta osin tarjolla on RGB-taustavalaistu näppäimistö 1,9 mm:n liikeradalla ja valmistajan mukaan erityisen lyhyellä viiveellä. Tasohiiren kokoa on kasvatettu edeltäjämalliin verrattuna 85 prosentilla.

Asus ei valitettavasti vielä paljastanut, milloin uutuuskannettavia voi odottaa kauppojen hyllyille asti, tai mitkä niiden hinnat tulevat olemaan.

