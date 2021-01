ROG Claymore II on Asuksen ensimmäinen näppäimistö yhtiön uusilla optisilla ja klikkaavilla ROG RX Blue -kytkimillä.

Asus on julkistanut CES 2021 -messuilla seuraajan alkuperäiselle Claymore-näppäimistölleen. Uutuus tarjoaa edeltäjästä tuttuun tapaan modulaarisen rakenteen, jonka myötä näppäimistön numpad-osio on irrotettavissa. Edeltäjämallista poiketen Claymore II on kuitenkin langaton, minkä lisäksi se tuo mukanaan Asuksen omat optiset ROG RX Blue -kytkimet. Tarjolle tulee myös aiemmin esitellyillä ROG RX Red -kytkimillä varustettu malli.

Asus Claymore II käyttää lataamiseen USB Type-C -liitäntää, jonka kautta sitä on myös mahdollista käyttää langallisena, jollei 2,4 GHz:n langaton yhteys käyttäjää kiinnosta. Type-C-liitännän kautta liikkuu myös dataa, jonka myötä näppäimistöön on voitu lisätä yksi USB Type-A -liitäntä esimerkiksi USB-tikuille. Virtaa langattomassa käytössä näppäimistölle tuo 4000 mAh:n akku, joka tarjoaa valmistajan mukaan 40 tunnin akunkeston. Irti otettavassa numpad-osiossa on perinteisten numeropainikkeiden lisäksi neljä mediapainiketta, jotka ovat kustomoitavissa ja äänenvoimakkuusrulla. Näppäimistön mukana tulee myös magneettisesti kiinnittyvä rannetuki.

Claymore II on markkinoiden ensimmäinen näppäimistö, joka käyttää Asuksen uusia optisia ROG RX Blue -kytkimiä. Aiemmin Asuksen omia optisia kytkimiä on nähty muun muassa valmistajan Stris Scope RX -näppäimistössä, mutta tuolloin kyseessä olivat lineaariset ROG RX Red -kytkimet. Optisen mekanismin myötä kytkinten suodatusviive on käytännössä olematon. ROG RX Bluen rakenne noudattaa aiemmin nähtyjen punaisten rakennetta sisältäen X-vakaimet, ontot neliön muotoiset liitokset näppäinhatuille ja stemmin keskelle sijoitetun RGB-taustavalaistuksen.

ROG RX Blue -kytkinten ero punaisiin tulee niiden tuntumasta. Lineaarisen liikeradan sijaan Asuksen siniset tarjoavat Cherryn MX Blue -kytkinten tapaan klikkaavan tuntopisteellisen vasteen. ROG RX Blue -kytkinten kytkeytymissyvyys on 1,5 mm ja painallusvoima 65 grammaa. Asus lupaa kytkimille punaisista malleista tutun 100 miljoonan painalluksen eliniän.

Asus ei ole vielä ilmoittanut Claymore II:n myyntiintulon ajankohtaa tai hintaa.

Lähteet: Asus, TechPowerUp