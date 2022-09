Asus julkisti MediaTekin Dimensity 9000+ -piiriä käyttävät 6D-versiot ROG Phone -pelipuhelimestaan

Uudet mallit hyödyntävät MediaTekin lippulaivajärjestelmäpiiriä ja Ultimatessa on uusi uniikki jäähdytysratkaisu.

Asus on esitellyt uudet 6D-versiot ROG Phone -pelipuhelinmallistoonsa. Mallinimen D-kirjain viittaa malleissa käytettyyn MediaTekin Dimensity 9000+ -järjestelmäpiiriin, joka Asuksen mukaan toimii peleissä suorituskykyisemmin kuin Qualcommin Snapdragon 8+ gen 1 -piiri. Mediatekin piiri mahdollistaa myös nopeamman LPDDR5X-muistin käyttämisen.

Uutena ominaisuutena Ultimate-mallissa on myös AeroActive Portal -jäähdytys, joka paljastaa kuparisen jäähdytysrivaston puhelimen sisältä, kun ulkoinen Aero Active 6 -jäähdytin (toimitetaan Ultimate-mallin mukana) on asennettuna. Rivasto on kiinnitetty sisäiseen höyrykammioon ja kasvattaa jäähdytyspinta-alan yhdeksänkertaiseksi. Kun cooleri ei ole asennettuna jäähdytysluukku on suljettuna ja puhelimelle luvataan IPx4-roiskesuojaus.

Muilta osin 6D-mallit perustuvat aiemmin julkaistuihin ROG Phone 6 -malleihin. Ultimate-versio on varustettu takakuoren ROG Vision PMOLED-näytöllä, kun taasen perusmallissa on RGB-valaistu ROG-logo. Molemmat 6D-mallit tulevat saataville vain uudessa Space Gray -värissä.

ASUS ROG Phone 6D ja 6D Ultimaten tekniset ominaisuudet:

Strategiset mitat: 173 x 77 x 10,4 mm, 239 grammaa

6,78” AMOLED -näyttö 2448×1080, 165 Hz virkistystaajuus, 720 Hz kosketuksentunnistus, 23 ms viive, HDR10+, Gorilla Glass Victus

MediaTek Dimensity 9000+ -järjestelmäpiiri

Muisti ja tallennustila: ROG Phone 6D: 12 Gt LPDDR5X, 256 Gt UFS 3.1 ROG Phone 6D Ultra: 16 Gt LPDDR5X, 512 Gt UFS 3.1

Takakamera: 50 megapikselin Sony IMX766 laajakulma (f/1.9, 1/1,56” sensori, 1,0 µm pikselikoko) 13 megapikselin ultralaajakulma (f/2.2) 5 megapikselin makrokamera

Etukamera: 12 megapikseliä (27,5 mm kinovastaava)

5G (Taajuustuki mallikohtaista, selvityksessä mikä malli Suomeen tulee)

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC

NFC, Sormenjäljen lukija näytössä, IPX4-roiskesuojaus, paineen tunnistavia lisäpainikkeita

Eteenpäin suunnatut Dirac HD -stereokaiuttimet Cirrus Logicin vahvistimella (Hi-Res Audio ulostulo)

USB-C 3.1 (sivuilla) ja USB-C 2.0 (pohjassa), Asuksen oma lisälaiteliitin

6000 mAh akku, 65 watin pikalataus, Quick Charge 5, PD Charging

Android 12

ROG Phone 6D:n suositushinta Suomessa on 999 euroa ja 6D Ultimaten 1449 euroa. Laitteet ovat ennakkotilattavissa ja tulevat saataville lokakuun puolivälissä.

Lisäksi Asus tuo saataville Batman Edition -erikoismallin, joka perustuu 6D-perusmalliin, mutta on kuvitettu Batman-teemalla ja varustettu joukolla Batman-henkisiä lisävarusteita. Batman Edition tulee saataville loka-marraskuun taitteessa ja sen suositushinta on 1249 euroa.

Lähde: Asus (1)(2)(3)