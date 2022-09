iFixit: Apple iPhone 14 -perusmalli on huomattavasti entistä helpompi korjata

Rakenteen helpompi korjattavuus koskee iFixitin mukaan vain iPhone 14 -perusmalleja, sillä Pro-mallit käyttävät edelleen viime vuoden laitteista tuttua runkoa.

iFixit on tuttuun tapaansa purkanut Applen tuoreimman iPhone 14 -älypuhelimen. Perusmallin iPhonet eivät tänä vuonna saaneet ominaisuuskattaukseensa järin merkittäviä muutoksia, mutta iFixitin löydösten perusteella puhelimesta on tehty entistä helpompi korjattava, vaikkei tämä ulos päin näykään. Muutos on sivuston mukaan myös suurin, mitä iPhoneihin on tapahtunut sitten iPhone X:n.

Selkeimpänä uudistuksena iPhone 14 on mahdollista avata sekä edestä että takaa. Aiemmin Yhdysvaltalaisjätin älypuhelimet ovat auenneet vain näytön puolelta. Näytön irrottamisen jälkeen iPhone 14:ssä on edessä metallinen suojalevy, jonka koloista pääsee käsiksi näytön kiinnikkeisiin. Käytännössä uusi muotoilu helpottaa iFixitin mukaan näytön vaihtoa merkittävästi.

Takalasin poistaminen puolestaan paljastaa näyn, jota varten ennen oli irrotettava näyttö ja samalla irrotettava takalasi tekee myös uuteen lasiin vaihtamisen huomattavasti aiempia vuosia helpommaksi. Tämä näkyy myös Applen huoltohinnastoissa, sillä Applen suomenkielisten kotisivujen mukaan arvioidut kustannukset takalasin vaihtoon virallisessa huollossa ovat 199 euroa. Rakenteen helpompi korjattavuus koskee iFixitin mukaan vain iPhone 14:ää ja 14 Plussaa, sillä Pro-mallit käyttävät edelleen viime vuoden rakennetta. Tämä näkyy muun muassa takalasin korjaushinnassa, joka on Applen kotisivujen mukaan 14 Prolle jopa 598,99 euroa.

Selvästi helpommaksi muuttuneen korjattavuuden vastapainona iFixit huomauttaa Applen kuitenkin vaativan pelkän takalasinkin vaihdon jälkeen virallista komponentin aktivointia.

Muita uusia iPhonen 14:n ominaisuuksia ovat satelliittiyhteys, päivitetty kamera ja Yhdysvalloista poistettu SIM-korttipaikka, joka näkyy myös iFixitin purkuvideolla ja kuvissa, mutta tarkemmin sivusto aikoo perehtyä muutoksiin iPhone 14 Pro -malliensa purkuartikkelin yhteydessä. SIM-kortin poisto koskee ainoastaan Yhdysvaltain markkinoita, eli Suomen iPhone 14 -malleissa on edelleen SIM-korttipaikka.

Korjattavuusarvosanaksi iPhone 14 -perusmallille iFixit antaa 7/10. Kyseessä on paras arvosana, jonka iPhone on saanut sitten iPhone 7:n.

Lähde: iFixit