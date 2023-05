Strix Scope II 96 tarjoaa nimensä mukaisesti 96 % -näppäinasettelun, millä saadaan poistettua käytännössä kaikki hukkatila luopumatta numpadista.

Asus on esitellyt Computex-messujen yhteydessä myös uuden näppäimistön ja näytön. Kumpaakaan ei voi haukkua liian tavanomaiseksi, sillä näppäimistö on 96 % -kokoluokkaa ja pelinäyttö 32:9-kuvasuhteen QD-OLED.

Asus ROG Strix Scope II 96 on erikoista 96 % -kokoluokkaa. Yhtiön mukaan se on suunniteltu ihmisille, joita ärsyttää tyhjä tila näppäimistössä, mutta eivät halua luopua numpadista. Poistuneet näppäimet ovat Prinnt Screen, Scroll Lock, Pause, Home ja End ja nekin löytyy Fn-näppäimen takaa mediatoimintojen ja muiden viereltä. Sijoittamalla Insertin, Deleten sekä Page Up ja Down -näppäimet F-näppäinten viereen ja pienin muin säädöin Asus on säästänyt käytännössä kaiken hukkatilan. Fn-näppäimen taakse piilotetut toiminnot toimivat täysin ohjelmistoriipputtomasti. Perinteisten näppäinten lisäksi aivan oikeasta yläkulmasta löytyy monitoimirulla eri toimintojen hallintaan.

Strix Scope II 96 käyttää yhtiön uusia ROG NX Snow -kytkimiä. Kytkimet on esivoideltu sekä rungon että stemmin osalta kuivaliukasteella ja Krytox GDL-205:llä parhaan tuloksen saamiseksi. Myös pidempien näppäinten vakauttajat on esivoideltu. Kytkimet ovat lineaariset ja niiden kytkentäpiste on 1,8 mm:n syvyydessä ja koko liikerata 3,6 mm. Näppäimistön kulmaa voidaan säätää kolmiportaisesti ja mukana tuleva rannetuki on irrotettavaa mallia. Näppäimistön runkoon on upotettu ääniä hiljentävää vaahtomuovia.

Mukana tulevat näppäinhatut ovat alueesta riippuen PBT- tai UV-päällystettyä ABS-muovia, mutta ne ovat myös yhteensopivia kaikkien Cherry MX -yhteensopivien eli ristipäiseen stemmiin sopivien hattujen kanssa. Stemmin kahdelta sivuilta löytyy lisätuet vakauttamaan kytkimiä. Myös itse kytkimet ovat vaihdettavissa oman maun mukaan hotswap-periaatteella, mikäli MX Snowt eivät sovi omaan pirtaan.

Näppäimistö on langaton ja yhteydessä tietokoneeseen ROG SpeedNova -teknologialla. Sen luvataan mahdollistavan jopa 1500 tunnin toiminta-ajat liki olemattomilla viiveillä käyttäen 2,4 GHz:n taajuutta ja 1000 hertsin päivitystaajuutta. Mikäli näppäinten RGB-taustavalaistuksen haluaa pitää päällä, tippuu toiminta-aika tosin 90 tunnin tietämille. Tietokoneen päähän tulee ROG Omni Receiver -vastaanotin, joka pystyy hallitsemaan useampaa Asuksen langatonta oheislaitetta samanaikaisesti. Myös Bluetooth on tuettuna, mutta sen akkukestosta ei ollut mainintaa. Näppäimistön akku ladataan USB-C-kaapelilla.

Näyttöpuolen uutuus on ROG Swift OLED PG49WCD on superlaajalla 32:9-kuvasuhteella varustettu kaareva (1800R) QD-OLED-näyttö. Sen natiiviresoluutio on 5120×1440 eli käytännössä se vastaa kahta 2560×1440-näyttöä rinnakkain. Sen luvataan toistavan 10-bittiset värit natiivisti ja kattavan jopa 99 % DCI-P3-väriavaruudesta. Näytön maksimikirkkaudeksi luvataan 3 % alalla jopa 1000 nitiä, mutta käytännössä se yltää vain matalampaan DisplayHDR 400 True Black -tasoon. Paneeli tukee maksimissaan 144 hertsin virkistystaajuutta AMD FreeSync Premium Pro -sertifioidusti.

Valitettavasti näytön tuotesivut eivät ole vielä julki, joten kaikkia teknisiä yksityiskohtia ei ole vielä tiedossa. Liitinpuolelta löytyy kuitenkin DisplayPort 1.4- ja HDMI 2.1 -liitänät sekä USB-A 3.2 Gen 1 -portteja Smart KVM -tuella. Mukaan on saatu myös yksi USB-C-liitäntä, joka tukee maksimsisaan 90 watin virransyöttöä muiden laitteiden lataamiseen.

Asus ei ole kertonut milloin tai mihin hintaan kumpikaan uutuuksista tulee myyntiin.

Lähteet: Asus (1), (2), (3)