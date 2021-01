Asus nostaa näytönohjaintensa ja emolevyjensä hintoja

Asuksen mukaan nousseet komponenttihinnat, logistiikkakulut ja erilaiset tuontitullit ovat pakottaneet sen nostamaan tuotteittensa hintoja.

Uuden sukupolven näytönohjainten hinnat ovat olleet julkaisustaan lähtien selvästi koholla kysynnän laukatessa kaukana tuotannon edellä. Tilanteeseen tuskin on luvassa ainakaan kovin nopeaa muutosta positiiviseen, mikäli Asuksen tuore päätös antaa mitään viitteitä asiasta.

VideoCardz kertoo Asuksen teknisen tuotemarkkinoinnin johtajan Juan Jose Guerrero III:n välittäneen viestin suljettuun Asus DIY -Facebook-ryhmään, jossa maalataan synkkää kuvaa lähitulevaisuuden hinnoittelusta. Yhtiön mukaan se on tehnyt tiivistä yhteistyötä kumppaneidensa kanssa pitääkseen hinnat mahdollisimman matalina, mutta komponenttien hintojen nousu, logistiset ongelmat, erilaiset tuontitullit ja muut kasvavat kulut ovat pakottaneet yhtiön nostamaan hintojaan aiemmasta tasosta.

Asuksen MSRP-hintojen nousu koskee sekä yhtiön emolevyjä että näytönohjaimia ja on mahdollista, että niiden tuotteiden hinnat, jotka eivät vielä muuttuneet, tulisivat kasvamaan myöhemmin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Yhtiö ei julkaissut listaa, jossa olisi näkyvillä kunkin tuotteen uudet ja vanhat hinnat, mutta VideoCardzin mukaan esimerkiksi ROG RX 6800 XT Strix LC:n hinta on noussut Newegg-kaupassa tämän muutoksen myötä lähes 200 dollaria 899,99:stä 1079,99 dollariin. Kortin hinta on samat 1079,99 dollaria nyt myös Asuksen omassa verkkokaupassa.

Lähde: VideoCardz