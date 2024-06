Asus tiedotti takuuhuoltopalvelunsa parannuksista

Ongelmat Asuksen takuukäytännöissä nousivat valokeilaan GamersNexuksen huonojen kokemusten kautta.

Asuksen takuukäytännöt ovat olleet viime aikoina netissä puheenaiheena ja yhtiö onkin luvannut parantaa käytäntöjään. Nyt Asus on kertonut uusista askelistaan kohti parempaa asiakaspalvelua ja takuukokemusta.

GamersNexus on ollut ensilinjassa kyseenalaistamassa Asuksen toimintatapoja, kun sen ROG Ally -tietokoneen takuuprosessi takkusi pahasti; takuuhuollossa jätettiin huomiotta rikkoutunut tattiohjain ja sen sijasta yhtiö tarjosi 200 dollarin arvoisia takuuseen kuulumattomia korjauksia pienten kosmeettisten virheiden korjaamiseksi. GamersNexuksen haastettua yhtiön toimintatapoja Asus kuitenkin lupasi tutkia prosessejaan ja parantaa niitä toimivammiksi.

Nyt Asus on julkaissut seuraavat askeleet takuuprosessin parantamiseksi. Kenties merkittävin niistä on uusi executivecare@asus.com -sähköpostiosoite, joka on tarkoitettu jo käsiteltyjen RMA-hakemusten uudelleenkäsittelyyn. Yhtiö kehottaa asiakkaita olemaan yhteydessä osoitteeseen, mikäli he kokevat, että heidän takuuhakemuksensa on luokiteltu epäreilusti tai muutoin väärin, tai mikäli heiltä on pyydetty rahaa korjauksista, joiden pitäisi asiakkaan näkemyksen mukaan kuulua takuun piiriin. Löydät alta Asuksen antaman viestipohjan näitä tapauksia varten.

Your Name (as listed in your RMA):

RMA Number:

Serial Number:

RMA application country:

Please describe your previous RMA dispute:

Supporting Documents (e.g., charged invoice, quotation notification, photos):

Additional Feedback (optional):

Asus lupautuu palauttamaan rahat kaikista turhista korjauksista, joihin asiakkaat ovat suostuneet saadakseen takuun alaiset korjaukset toteutettua. Tyypillisesti näissä tapauksissa on kyse takuunalaiseen vikaan liittymättömistä asiakkaan itse aiheuttamista vioista, joita on korjattu samalla, tai väärin asiakkaan aiheuttamiksi luokitelluista vioista. Lisäksi Asus poistaa ulkopuolisilta korjauskeskuksilta oikeuden merkitä vika asiakkaan aiheuttamaksi; jatkossa kaikki asiakkaan aiheuttamiksi tulkitut viat lähetetään Asuksen itsensä tulkittaviksi. Yhtiö lupaa lisäksi tuoda syyskuusta alkaen selvästi nykyistä läpinäkyvämmät raportit korjauksista, jottei väärinkäsityksiä syntyisi.

Yhtiö lupaa lisäksi palauttaa postikulut niille, joiden ilmaiset postit on hylätty, koska mukana on ollut takuuseen kuulumatonta korjattavaa. Käytännössä tämä tarkoittaa tapauksia, joissa samassa lähetyksessä on sekä takuuseen kuuluvaa korjattavaa että takuun ulkopuolista. Jatkossa ilmaisiin posteihin riittää, että lähetyksessä on yksi takuunalainen korjattava laite.

Asus on lisäksi luonut erillisen ryhmän käymään läpi aiempia asiakaskyselyitä kammatakseen esiin negatiivisia kokemuksia, jotta niihin johtaneisiin syihin voidaan puuttua. Lisäksi se on vihdoin myöntänyt ROG Allyn microSD-kortinlukijan ongelmat ja lupaa kertoa siihen liittyvistä päivityksistä lähiaikoina.

Voit tutustua Asuksen aiempiin lupauksiin takuuprosessin parantamisesta yhtiön tiedotteesta.

Lähteet: Asus, TechPowerUp