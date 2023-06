Next II on ehtinyt muuttua viime vuoden ensijulkistuksen jälkeen jonkin verran ja nyt prosessoriksi on suunnitteilla Ryzen 7000 -sarjan malli, jonka pariksi tulee vielä nimeämätön erillinen GPU.

Käsikonsolikokoluokan tietokoneita on ollut olemassa jo pidempään, mutta todelliseen nousuun ne lähtivät Valven Steam Deckin myötä. Alalla jo pidempään vaikuttanut Aya Neo on julkistanut nyt seuraavan sukupolven Next II -tietokoneensa.

Aya Neo Next II -konseptia esiteltiin jo liki vuosi sitten, jolloin yhtiö kertoi aikovansa tuoda markkinoille ensimmäisen käsikonsolimaisen tietokoneen erillisnäytönohjaimella. Tarjolle oli tarkoitus tulla versioita AMD:n Ryzen 6000 -sarjan prosessoreilla ja Radeon RX 6000M -sarjan näytönohjaimilla sekä Intelin 12. sukupolven Core-prosessoreilla ja Arc-mobiilinäytönohjaimilla.

Alkuperäiset suunnitelmat on sittemmin haudattu, mutta itse konsepti ei kadonnut mihinkään. Kuten alkuperäisessä konseptissa, mukana ovat Steam Deckin inspiroimat kosketustasot D-padin, peukalotattien ja toimintopainikkeiden rinnalla. Kosketustasojen lisäksi laite on saanut lisää mittoja, sillä sen keskiössä on nyt yli 8-tuumainen IPS-näyttö, kun aiemmissa malleissa on ollut suurimmillaan 7” näyttöjä.

Next II aikoo myös täyttää lupauksen ensimmäisestä erillisnäytönohjaimella varustetusta käsikonsoliluokan tietokoneesta. Aiempien suunnitelmien sijasta siitä tulee löytymään AMD:n Ryzen 7000 -sarjan prosessori sekä toistaiseksi nimeämättömäksi jäänyt erillinen grafiikkapiiri. NotebookCheckin mukaan yhdistelmä voisi vaatia suurimmillaan jopa 100 watin edestä tehoa, minkä jäähdyttäminen ei ole etenkään käsikonsoliformaatissa mikään yksinkertainen tehtävä. Aika näyttää, onko kyse vain käännösvirheestä, sillä yhtiön dioissa ei ole mainintaa sen kaltaisista kulutuksista ja julkistuslähetys YouTubessa pidettiin kiinaksi.

