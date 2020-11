Sixpackia muistuttavaa BL6-konsolia valmistetaan vain yksi kappale ja se huutokaupataan osana hyväntekeväisyyskampanjaa.

Aina silloin tällöin netissä tulee vastaan mielenkiintoisia, tavallisuudesta poikkeavia tietokonekonsepteja. Tällä kertaa sellainen on tullut kenties odottamattomasta suunnasta: Bud Lightistä tunnettulta panimojätti Anheuser-Buschilta.

Bud Light -teemainen BL6 on yhtiön mukaan konsoli, mutta sen sisältä löytyy perinteistä PC-rautaa. Tölkki-sixpackin muotoon rakennetussa kokoonpanossa on Intelin Core i7-1065G7 -prosessori ja 16 gigatavua muistia, mutta esimerkiksi käyttöjärjestelmästä tai tallennustilasta ei ole tietoa. Sixpackin päätyyn on upotettu Asuksen DLP-projektori, joka kykenee 720p-resoluutioon 500 lumenin kirkkaudella.

BL6:n muotoilu on myös funktionaalista. Kaksi keskimmäistä tölkkiä kätkevät sisäänsä konsolin peliohjaimet ja peräpäädyn kaksi paikkaa ovat peltier-jäähdytteisiä tölkinviilentäjiä. Konsoliin on sisäänrakennettu kuusi peliä: Tekken 7, SoulCalibur VI, RBI Baseball 20, Brofoce ja yksinoikeuspelit Bud Light Six Puck -ilmakiekko sekä Flashlight: Freeze Tag. BL6:n akku jaksaa pyörittää peli-iloa kahden tunnin ajan. Konsolin markkinoinnissa haastetaan ”The X” ja ”The Five” humoristisin ominaisuusvertailuin.

BL6:n hankkiminen omiin kokoelmiin voi olla kuitenkin haastavaa, sillä niitä valmistetaan vain yksi. Yksillö on huutokaupattavana ShopBeerGear-sivustolla ja uutista kirjoittaessa johtava huuto on 5150 dollaria. Sivustolla olevan laskurin mukaan huutokauppa päättyisi 24. marraskuuta kello 17.00 Suomen aikaa. Huutokaupan tuotto menee hyväntekeväisyyteen ja Bud Light tulee lahjoittamaan voittohuudon summan myös omasta puolestaan.

