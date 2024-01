Dolby Vision ja 360 hertsiä saapuvat QD-OLED-pelinäyttöihin, tosin eri tuotteissa.

Dellin pelituotetavaramerkki Alienware on julkaissut QD-OLED-pelinäyttömallistoonsa kaksi uutuutta CES 2024- messujen yhteydessä – 32-tuumaisen AW3225QF:n ja 27-tuumaisen AW2725DF:n.

AW3225QF on 1700R-kaarevuuden UHD-näyttö eli sen tarkkuus on 3840×2160 pikseliä ja kuvasuhde 16:9. Maksimivirkistystaajuus on 240 hertsiä ja pikseleiden vasteaika QD-OLEDille tuttuun tapaan todella alhainen 0,03 millisekuntia. Mukautuvan virkistystaajuuden osalta näyttö on Nvidia G-Sync- ja VESA AdaptiveSync -yhteensopiva. AW3225QF pystyy jopa 1000 nitin kirkkauteen ja on ensimmäinen Dolby Vision HDR:ää tukeva QD-OLED-pelinäyttö. Sillä on myös VESA DisplayHDR True Black 400 -sertifikaatti ja se kattaa 99 % DCI-P3-väriavaruudesta. Lisäksi näytöstä löytyy erillinen konsolitila nykyisiä PlayStation- ja Xbox-konsoleita varten sekä eARC-liitäntä, johon voi yhdistää esimerkiksi Dolby Atmos -äänentoistojärjestelmän.

AW2725DF on QHD- eli 2560×1440-tarkkuuden litteä QD-OLED-näyttö, jonka kuvasuhde on myöskin 16:9. Vasteaika on niin ikään 0,03 ms, mutta maksimivirkistystaajuus on astetta nopeampi 360 hertsiä. Alienware kertookin AW2725DF:n olevan maailman ensimmäinen 360 hertsin QD-OLED-pelinäyttö. Myös siitä löytyy VESA DisplayHDR True Black 400 -sertifikaatti ja VESA AdaptiveSync -tuki, mutta Nvidia G-Sync Compatiblen sijaan näytössä on tuettuna AMD FreeSync Premium Pro. DCI-P3-väriavaruus on katettuna 99,3-prosenttisesti.

Alienware tarjoaa sekä AW3225QF:lle että AW2725DF:lle edellisten QD-OLED-näyttöjensä tapaan kolmen vuoden takuun, johon sisältyy myös kuvan kiinnipalaminen paneeliin. Eurooppaan asti näyttöjä odotetaan helmikuun aikana, jolloin hinnoistakin tiedettäneen lisää.

Lähde: Lehdistötiedote