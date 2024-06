Cooler Master houkuttelee ihmisiä ennakkotilaamaan uuden virtalähteensä muun muassa alennetun hinnan ja kylkiäiseksi saatavan pelinäytön voimin.

Cooler Master on terästänyt virtalähdevalikoimaansa uudella X Silent Edge -sarjan virtalähteellä. Uusi virtalähde on täyspassiivinen eli siitä ei löydy lainkaan tuuletinta.

Cooler Master X Silent Edge Platinum 850 on nimensä mukaisesti 80 Plus Platinum -sertifioitu 850 wattinen virtalähde. Virtalähteessä hyödynnetään patentoitua alumiinista jäähdytysrakennetta, jonka luvataan takaavan tehokkaan lämmönpoiston passiivisesti. Lisäksi siinä hyödynnetään Infineonin teollisuustason komponentteja. MasterCTRL-teknologia mahdollistaa puolestaan virtalähteen reaaliaikaisten tietojen luvun ohjelmiston välityksellä. Mukavana bonuksena mukaan kuuluu myös 12V-2×6-virtakaapeli 90°-liittimellä, mikä helpottaa johdotusta ilman kaapelin voimakasta taivutusta.

Cooler Masterilla on käynnissä uutuusvirtalähteelleen ennakkotilauskampanja poikkeuksellisen mehevin eduin. Ennakkotilaaja saa X Silent Edge Platinum 850:n normaalia selvästi edullisempaan hintaan, jonka lisäksi kaupantekijäisiksi tulee yhtiön CM27-CFX-27 FullHD-pelinäyttö kaarevalla paneelilla ja 240 hertsin virkistystaajuudella, M.2 SSD:n lämpötyyny ja 90°-adapteri 24-pinniselle ATX-virtaliittimelle. Ennakkotilaushinta on Suomesta käsin 377,95 euroa ilmaisin toimituskuluin. Euroopan normaalihinnasta ei ole tietoa, mutta Yhdysvalloissa ennakkotilaushinta on 399,99 dollaria ja normaalihinta 549,99 dollaria. Ennakkotilatut virtalähteet toimitetaan kesäkuun lopulla, joten oletettavasti myös varsinainen jälleenmyynti alkaa samoihin aikoihin.

Lähde: Lehdistötiedote, tuotesivut