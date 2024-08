Cooler Masterin sivuille on ilmestynyt uusia X-sarjan virtalähteitä, joihin kuuluu kahden kilowatin 230V-malli sekä 850 watin passiivijäähdytteinen malli.

Taiwanilainen Cooler Master julkaisi kesällä uuden passiivijäähdytteisen X Silent Edge -virtalähteen, jonka lisäksi myös kaksi muuta X-virtalähdettä on saanut omat tuotesivunsa valmistajan sivustolla. Virtalähteet tarjoavat tehoa 850 watista jopa 2000 W:iin asti.

Uutuusmallit ovat X Mighty Platinum 2000W 230V, X Silent Edge Platinum 850 ja X Silent Max Platinum 1300. Ensimmäisenä mainittu kahden kilowatin järkäle on nimensä mukaan suunniteltu varta vasten käytettäväksi 200–240 voltin jännitteellä muiden mallien ollessa universaaleja 100–240 V:n haarukallaan. Siinä on myös kaksi ATX 3.1 -standardin mukaista 12V-2×6-liitäntää ja se on Cooler Masterin mukaan suunnattu erityisesti palvelin- ja tekoälypuolelle.

Toinen mielenkiintoinen malli on hiljaisuutta kaipaaville käyttäjille uutisen alussakin mainittu passiivijäähdytteinen 850 W:n X Silent Platinum 850, jossa ei ole lainkaan tuuletinta, vaan se luottaa patentoituun lämpöputkijärjestelmään. 1300 W:n X Silent Max Platinum 1300 -mallia mainostetaan myös erittäin hiljaiseksi Mobius-tuulettimellaan. Molemmat Silent-mallit ovat niin ikään ATX 3.1 -standardin mukaisia.

Kaikki kolme X-sarjalaista ovat 80 Plus Platinum -sertifioituja, täysmodulaarisia ja pituudeltaan 180 millimetriä. Virtalähteiden mukana toimitettavat 12V-2×6-kaapelit ovat 90 asteen malleja, eli näytönohjaimelle tulee suorakulmaan taitettu kaapeli tilaongelmien välttämiseksi.

Uusien X-mallien saatavuudesta ja hinnoittelusta Suomessa ei ole vielä tietoa.

Lähde: Cooler Master