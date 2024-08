Apple tekee sovelluksiin ja selaimen valintaan liittyviä muutoksia laitteisiinsa EU-alueella

Muutosten taustalla on EU:n digimarkkinasäädös, jonka kanssa Applella on jo pitkään ollut ongelmia.

Elektroniikkajätti Apple on ollut vastahakoinen tekemään euroalueen laitteisiinsa EU:n digimarkkinasäädöksen mukaisia muutoksia, mutta nyt yhtiö on kertonut mahdollistavansa käyttäjille esimerkiksi joidenkin sisäänrakennettujen sovellusten poistamisen laitteistaan sekä oletusselaimen vaihdon mieleisekseen. Selainvaihtoehtojen näkymän on tarkoitus aueta käyttäjälle Safari-selaimen ensimmäisellä käynnistyskerralla EU-alueella käytettävissä laitteissa.

Myös oletussovellusten valinta helpottuu. Käyttäjät voivat jatkossa määrittää helpommin, millä sovelluksilla avaavat esimerkiksi sähköposteja tai hoitavat lähimaksun kaupassa. Tulevissa ohjelmistopäivityksissä on tulossa joustavuutta myös esimerkiksi puhelin-, viesti- ja karttasovellusten valintaan. Muutokset tulevat voimaan iPhoneissa ja iPadeissa vuoden loppuun mennessä.

Lähde: Apple, GSMArena