Cooler Masterilta uusi huippukevyt 48-grammainen MM730-pelihiiri

Langaton MM731-sisarmalli painaa sekin ainoastaan 59 grammaa.

Cooler Master on julkaissut tänään kaksi uutta MM73x-sarjan pelihiirtä. MM730 on johdollinen vaihtoehto ja MM731 puolestaan langaton versio. Molemmat hiiret ovat luokassaan erittäin kevyitä ja muotoiltu oikeakätisille.

Langallisen MM730-mallin paino on saatu puristettua peräti 48 grammaan, vaikka rakennetta ei ole rei’itetty. Valmistajan mukaan hiiri käyttää uutta ultrakevyitä kuituja hyödyntävää kaapelia ja liukkaita PTFE-tassuja. Pixart PMW 3389 -sensori tarjoaa 16 000 CPI:n herkkyyden. Sekä näppäinkytkimissä (LK 2.0 Optical) että rullan sensorissa on hyödynnetty optista tekniikkaa. Rulla ja valmistajan logo ovat RGB-valaistut.

Langaton MM731-malli on sekin kevyt – vain 59 grammaa. Langaton yhteys on mahdollista muodostaa joko Bluetooth 5.1:n tai 2,4 GHz:n yhteystekniikan avulla. Hiiren sisäänrakennetulla 500 mAh akulla luvataan 72 tunnin akunkesto Bluetooth-tilassa tai 192 tunnin akunkesto 2,4 GHz:n tilassa ilman LED-valaistusta. Lataaminen tapahtuu USB-C-kaapelin avulla. Optisen sensorin kerrotaan olevan Pixartin (PAW 3370) valmistama ja kykenevän 19 000 CPI:n herkkyyteen. Näppäinkytkimet ja latausjohdon materiaali ovat vastaavat kuin johdollisessa mallissa, rullan valaistuksesta on sen sijaan luovuttu.

Molemmat uutuudet tulevat saataville välittömästi. Niiden suositushinnat ovat 69,99 ja 99,99 euroa. Molemmista on tarjolla musta ja valkoinen värivaihtoehto.