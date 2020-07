Uutuuslasissa on parannettu sekä naarmutuksen- että pudotuksenkestävyyttä.

Maailman tunnetuin suojalasivalmistaja Corning on julkistanut uusimman sukupolven version suositusta Gorilla Glass -suojalasistaan. Uutuustuote ei kuitenkaan saanut peräänsä mallinumeroa, vaan lisänimen ”Victus”. Sana on partisiipin perfekti Latinan verbistä ”voittaa”. Aiemmista sukupolvista poiketen Corning on parantanut tuotteessa yhden sijaan kahta ominaisuutta ja uusimman sukupolven alumiinisilikaattilasin kerrotaan kestävän aiempia sukupolvia paremmin naarmutusta ja pudotuksia koville alustoille.

Valmistajan omien testien mukaan Victus kestää pudotuksen kahden metrin korkeudesta otsapinta edellä karkealle betonialustalle. Knoopin kovuustestissä Victusin kerrotaan selviävän vain pienillä naarmuilla kahdeksan newtonmetrin voimalla suoritettuna. Tuloksen kerrotaan olevan tuplasti parempi edellisen sukupolven Gorilla Glassiin nähden.

Corning kertoo Samsungin olevan ensimmäinen Victus-lasin käyttöön ottava valmistaja. Lasi on käytössä lähitulevaisuudessa julkaistavassa tuotteessa, joka saattaisi hyvinkin olla esimerkiksi Note20-mallisto.

Lähde: Corning