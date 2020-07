Dimensity 720 tarjoaa sisäänrakennetun 5G-modeemin.

MediaTek on laajentanut Dimensity-järjestelmäpiiriensä valikoimaa uudella 720-mallilla, joka on yrityksen edullisin 5G-ominaisuuksilla varustettu piiri ja samalla Dimensity 700 -sarjan ensimmäinen malli. Aiemmin mallistosta on löytynyt jo Dimensity 1000-, 820– ja 800 -mallit.

Uusi Dimensity 720 valmistetaan modernilla seitsemän nanometrin prosessilla ja se sisältää kaksi Cortex-A76- sekä kuusi Cortex-A55 -prosessoriydintä. Grafiikkapuolesta vastaa ARM Mali-G57 MC3 -grafiikkasuoritin. LPDDR4X-muisti on tuettuna 2133 MHz:n kellotaajuudelle asti ja tallennustila UFS 2.2 -standardiin asti. Integroitu 5G-modeemi tukee sekä standalone- että non-standalone-tekniikoita alle 6 GHz:n taajuusalueella. 5G-ominaisuuksien yhteydessä hyödynnetään ympäristöä seuraavia UltraSave-virransäästöominaisuuksia.

Piiri tukee myös 90 Hz:n näyttöjä sekä MiraVision HDR10+ -videotoistoa. Kamerapuolella on mahdollista käyttää 64 megapikselin yksittäistä kameraa tai 20 + 16 megapikselin kaksoiskameraa. Videotallennus onnistuu 4K 30 FPS tarkkuudella HEVC-koodekilla. Muita tuettuja yhteyksiä ovat WiFi 5 sekä Bluetooth 5.1.

MediatTekin mukaan uutuuspiiriä käyttävät laitteet tulevat markkinoille lähikuukausina ja niiden hinnoittelun voi luonnollisesti odottaa olevan aiempia Dimensity-piirejä käyttäviä malleja edullisempaa.

Lähde: MediaTek