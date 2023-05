Dan Cases julkaisi uuden C4-SFX v1 -tilaihmekotelon

Yhdessä Lian Lin kanssa toteutettuun vain 14,7-litraiseen koteloon saa mahtumaan jopa GeForce RTX 4090 -kokoluokan näytönohjaimen ja 280 mm:n AIO:n prosessorille.

Dan Cases on valmistellut uutta pienikokoista C4-SFX-koteloaan enemmän tai vähemmän julkisesti jo pidempään ja tuotantokin on käynnistynyt jo alkuvuodesta. Nyt kotelo on julkaistu myös virallisesti.

Dan Cases C4-SFX v1 -kotelo on luotu tuttuun tapaan yhteistyössä Lian Lin kanssa, joka myös hoitaa koteloiden fyysisen valmistuksen. Kotelo on suunniteltu pienikokoisille kokoonpanoille huomioiden kuitenkin nykyisen huippuraudan tilantarpeen sekä helpon pääsyn eri osiin koteloa.

C4-SFX v1 on oikea tilaihme, sillä vaivaiseen 14,7 litran tilavuuteen saadaan sovitettua 280 mm:n AIO-cooleri, 3,9 korttipaikkaa vievä maksimissaan 334 mm pitkä näytönohjain, DTX-emolevy, SFX-L-virtalähde sekä kaksi 2,5-tuumaista asemaa. Tämän kaiken jälkeen tilaa jää vielä maksimissaan kahdelle 120 tai 140 mm tuulettimelle kyljessä ja katossa sekä yhdelle 80 tai 92 mm tuulettimelle kotelon takana.

Dan Cases C4-SFX v1:n tekniset tiedot:

Ulkomitat ja paino: 253 x 166 x 350,2 mm (K, L, S, jalat lisäävät 20 mm korkeutta), 3,7 kg

Materiaalit: 1,5 mm alumiini, 1,2 mm teräs

Etupaneelin I/O: 1x USB-C 3.2 Gen 2, virtapainike

Emolevytuki: Mini-ITX, Deep-ITX, DTX

Levypaikat: 2 x 2,5”

Tuuletinpaikat: 2 x 120/140 mm katossa 2 x 120/140 mm kyljessä 1 x 80/92 mm takana

Jäähdytintuki: 240/280 mm jäähdytin, tuuletinten maksimisyvyys 25 mm

Virtalähdetuki: SFX, SFX-L

Näytönohjaintuki: Max 3,5-korttipaikan näytönohjaimet: 145 x 70 x 336 mm (PCIe-virtaliitinten sijoittelu huomioitava) 3,9-korttipaikan näytönohjaimet: 137 x 79 x 334 mm

Prosessoricooleri maksimikorkeus: 145 mm

Huomioitavaa: Dan Cases ylläpitää suositeltujen koteloon sopivien coolereiden ja näytönohjainten listoja kotelon tuotesivuilla.

Dan Cases C4-SFX v1 saapuu myyntiin välittömästi. Suomessa kotelon virallinen edustaja on Jimm’s PC-Store, jossa kotelo on hinnoiteltu 199,90 euroon. Se on saatavilla sekä mustassa että hopeisessa värityksessä.

Lähde: Dan Cases