Makalu Maxin mukana tulee kahdet vaihtoehtoiset kylkipalat, mutta yhtiö tarjoaa lisäksi ladattaviksi, muokattaviksi ja 3D-tulostettaviksi niiden mallitiedostot.

Eri tavoin kustomoitavista tuotteistaan tuttu Mountain on julkaissut uuden lippulaivapelihiiren. Makalu Max -pelihiiren kustomointimahdollisuudet eivät rajoitu paketissa mukana tuleviin, vaan yhtiö tarjoaa virallisen tuen myös 3D-tulostetuilla osille.

Makalu Max -pelihiiren silmänä toimii PixArtin PAW3370 -sensori, joka tarjoaa parhaimmillaan 19 000 DPI:n tarkkuuden. Sensori kykenee 400 IPS:n nopeuteen ja pysyy perässä 50 G:n kiihdytyksissä. Hiiren pääpainikkeet on toteutettu Kailhin GM 8.0 -kytkimillä, joille luvataan jopa 80 miljoonan klikkauksen elinikä. Pelisuorituskyvylle elintärkeä RGB-valaistus on huomioitu rullan ja kaksi painiketta sisältävän saarekkeen ympäröivällä valorenkaalla. Yhteensä hiiressä on kahdeksan ohjelmoitavaa painiketta, joista kolme on sijoitettu hiiren vasemmalle kyljelle.

Hiiren kustomointimahdollisuudet alkavat sen kyljistä. Paketin mukana tulee kaksi vaihtoehtoa: varsin perinteinen pelihiiren aavistuken levenevällä perällä varustetut kyljet tai laajan tuen sekä peukalolle että pikkusormelle tarjoavan laajan pohjan tarjoavat kyljet. Mikäli vaihtoehdot eivät miellytä, tarjoaa yhtiö ladattaviksi ja vapaasti muokattaviksi STL-muotoiset 3D-tiedostot, sekä tietenkin ohjeet parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Lisää kustomointia tarjoaa hiiren pohja ja sen Gravity Control Systemiksi ristitty painojärjestelmä. Käyttäjä voi lisätä hiiren sensorin ympärille valinnaisesti painorenkaita. Metalliset renkaat tarjoavat paitsi kustomoitavaa lisäpainoa, myös mahdollisuuden siirtää hiiren painopistettä; osa renkaista on varustettu leikkauksella, jolloin paino keskittyy vain toiselle puolen.

Hiiri kommunikoi tietokoneen kanssa joko langattomasti 2,4 GHz:n taajuudella tai USB-C-kaapelin välityksellä. Yhteystavasta riippumatta hiiri päivittää tilaansa 1000 hertsin taajuudella. Hiireen voi tallentaa mukaan vietäviksi yhteensä viisi erilaista käyttäjäprofiilia.

Mountain Makalu Max on saatavilla välittömästi ja se on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 89,99 euroon veroineen, mutta päälle tulee vielä toimituskulut. Mukana tulee itse hiiren lisäksi punottu USB-C – USB-A -kaapeli, RF-vastaanotin 2,4 GHz:n langattomalle taajuudelle, kahdet vaihtoehtoiset kylkipalat, kolme painorengasta sekä tarroja. Takuuta hiirelle on tarjolla kahden vuoden edestä.

