Dellin insinöörit ovat ottaneet oppia Nintendon Switch -konsolista suunnitellessaan Concept UFOa.

CES 2020 -messuilla on perinteisesti esillä pian julkaistavien uutuuksien lisäksi myös selvästi konseptitason tuotteita. Dell esitteli Las Vegasissa tällä kertaa muun muassa Nintendo Switchistä vaikutteita ottaneen pelitaulutietokonekonseptin.

Concept UFO -nimen saanut konseptitietokone on varustettu 8-tuumaisella 1900×1200-resoluution näytöllä ja taulutietokoneen sivuille Switchin tapaan kiinnittyvillä peliohjaimilla. Ohjaimet voi erillisen välikappaleen avulla yhdistää myös perinteisemmän ohjaimen oloiseksi Nintendolta tuttuun tapaan ja ne on varustettu luonnollisesti, kun kerran tietokoneesta on kyse, RGB-valaistuksella tattiohjainten ympärillä. Konseptitietokoneen sydämenä sykkii ainakin tässä vaiheessa Intelin 10. sukupolven Core -prosessori ja se tukee luonnollisesti myös liittämistä ulkoisiin näyttöihin ja televisioihin, sekä tietenkin näppäimistön ja hiiren käyttöä normaalisti.

Concept Duet on puolestaan kahdella 13,4-tuumaisella näytöllä varustettu kannettava. Toinen kannettavan näytöistä tukee sekä kosketusta että kynäohjausta. Taittuvanäyttöinen Concept Ori taas muistuttaa erehdyttävästi Lenovon julkistamaa ThinkPad X1 Flexiä 13-tuumaisine näyttöineen.

Lähde: Dell