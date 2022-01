EKWB julkisti Matrix7:n ja uuden sukupolven Quantum-sarjalaiset

Slovenian nestejäähdytysekspertti kertoi lisäksi tuovansa nestejäähdytetyt Fluid Gaming -valmistietokoneensa saataville Euroopassa ja päivittäneensä kaikkien tuotteittensa pumput uuteen sukupolveen.

Slovenian lahja nestejäähdytykselle EK Water Blocks on pitänyt oman pienimuotoisen EK Exponsa osana CES 2022 -messuja. Yhtiö esitteli julkaisutapahtumassaan tämän vuoden päätuotteen, EK-Matrix7:n, sekä liudan päivittyneitä nestejäähdytystuotteita.

EKWB:n tämän vuoden päätuote on EK-Matrix7. Kyse on yhtiön ensimmäisestä omasta tietokonekotelosta ja siihen varta vasten suunnitellusta nesteenjakopaneelista. EK on suunnitellut uusimmat tuotteensa standardein letkuliitäntäpistein, jotka mahdollistavat niiden plug’n’play-henkisen sovittamisen osaksi Matrix7-kokoonpanoa. Matrix7 on osa yhtiön jatkuvaa pyrkimystä helpottaa nestejäähdytykseen siirtymistä isommalle yleisölle.

Matrix7:n kaveriksi julkaistiin uusia päivitysversioita EK-Quantum Vector-, EK-Quantum Velocity- ja EK-Quantum Momentum -sarjoihin. Yhtiön uudet Quantum Velocity2 -prosessoriblokit on suunniteltu yhtiön mukaan kokonaan uudestaan ja se hyödyntää patenttia hakevaa EK-Exact Mount -kiinnitysjärjestelmää sekä prosessorikantakohtaista konfiguraatiota. Prosessoriblokki palkittiin myös CES Innovation Awards -kunniamaininnalla.

Quantum Vector2 -sarjan nestejäähdytysblokit on suunniteltu näytönohjaimille ja niiden Direct Link -terminaalit mahdollistavat blokin asentamisen sarjaan tai rinnakkain nestekiertoon. Quantum Momentum2 -sarja rakentuu emolevykohtaisista monoblokeista, jotka jäähdyttävät prosessorin ohella myös sen virransyöttöä. Tässä vaiheessa EK lupaa uuden sukupolven monoblokit Asuksen ROG Strix X570-I Gaming, ROG Crosshair VIII Extreme- ja ROG Maximus Z690 Hero -emolevyille, mutta kattaus tulee kasvamaan tulevaisuudessa.

Eurooppalaisille on luvassa uutta herkkua myös valmispakettirintamalla, sillä EK laajentaa Fluid Gaming -tietokoneiden saatavuutta vanhalle mantereelle. Uudet Battle-kokoonpanot rakennetaan Lian Lin O11D Mini -koteloon ja ne hyödyntävät laajasti yhtiön nestejäähdytystarjontaa. Yhtiö tarjoaa erillistä konfigurointipalvelua, josta kukin halukas voi tilata omiin tarpeisiinsa sovitetun valmispaketin.

Lisäksi yhtiö ilmoitti päivittävänsä kaikki tuotesarjansa uuden sukupolven D5- ja DCC-pumpuilla. EK käyttää Xylemin PWM-ohjattuja D5-pumppuja ja uusi EK-Loop D5 G3 on nyt kauttaaltaan ja kaapelointia myöden musta ja varustettu Molexin sijasta SATA-virtaliittimellä. Myös pumpun PWM-ohjainta on päivitetty. EK-Loop DDC 4.2 on niin ikään saanut mustat kaapelit, SATA-virtaliittimen ja uuden 32-bittisen kommunikointiväylän, minkä luvataan tekevän pumpun PWM-ohjaamisesta aiempaa tarkempaa.

Lähteet: EKWB (1), (2), (3), (4)