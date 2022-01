Videolla tutustutaan Android 12:n suurimpiin Googlen omiin uudistuksiin.

Google julkisti Android 12:n alkujaan jo syksyllä, mutta muiden valmistajien puhelimiin päivitys on alkanut valumaan kunnolla vasta vuoden vaihteen tienoilla. Tähän mennessä päivityksiä on julkaissut Googlen lisäksi Samsung, Asus, OnePlus ja HMD Global, minkä lisäksi osa valmistajista, kuten Motorola, on julkistanut aikataulut tuleville päivityksille. Videolla me tutustumme siihen, mikä Android 12 on ja mitä uudistuksia se tuokaan mukanaan.

Käymme videolla läpi kolme Android 12:n isointa uudistusta, joihin lukeutuvat ulkoasu, yksityisyyden suoja ja suorituskyky. Esimerkkipuhelimena toimii HMD Globalin Nokia X20, jonka käyttöliittymä muistuttaa pääosin Googlen omaa näkemystä Androidista.

