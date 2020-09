NVIDIAn RTX 30 -sarjan "referenssimalli" viittaa AIB-valmistajille suunnattuun referenssipiirilevyyn, jota käytetään vain tietyissä AIB-malleissa.

NVIDIAn uudet GeForce RTX 3080 -näytönohjaimet saapuivat myyntiin eilen niin yhtiön omien Founders Edition -mallien kuin AIB-valmistajien custom-korttienkin osalta. Myös nestejäähdytinvalmistajat ovat valmiina uusiin haasteisiin ja ovat jo esitelleet omat blokkinsa uutuuksille.

NVIDIAn RTX 3080- ja RTX 3090 -näytönohjainten nestejäähdytys on yhtä pykälää monimutkaisempi tapaus, kuin aiemmat sukupolvet. Founders Edition -mallit perustuvat tällä kertaa täysin uniikkiin omaan piirilevyynsä, eikä referenssipiirilevyyn kuten aiemmin. NVIDIA on kuitenkin julkaissut myös ns. referenssipiirilevyn, jota AIB-valmistajat voivat halutessaan käyttää näytönohjaimissaan. Uutisen pääkuva on Bykskin julkaisema kuva referenssipiirilevystä. Sama piirilevy on käytössä sekä RTX 3080- että RTX 3090 -malleissa.

Nestejäähdytystä harkitseville isompi kysymys onkin selvittää, mitä piirilevyä oma näytönohjain käyttää. EKWB:n mukaan sen referenssipiirilevyille tarkoitettu RTX 3080 / 3090 -blokki on yhteensopiva Gainwardin Phoenix- ja Phoenix GS -mallien kanssa, Galaxin EX Gamer -mallien kanssa, KFA:n SG-mallien kanssa, Palitin Gaming Pro- ja Gaming Pro OC -mallien kanssa sekä PNY:n XLR8 Gaming Epic-X RGB Triple Fan Edition- ja Zotacin Trinity-mallien kanssa. Lisäksi EKWB:ltä on tarjolla Asuksen Strix-malleille suunniteltu versio blokista, mutta Founders Editioneille suunniteltu versio saapuu myyntiin vasta myöhemmin.

Bykski ei ole toistaiseksi kertonut kattavaa listaa sen referenssiblokin tukemista näytönohjaimista, mutta Aliexpress-kaupan sivuilla sen mainitaan tukevan ainakin Colorfulin ja Zotacin ”AIC Public Edition PCB” -näytönohjaimia. EKWB:n yhteensopivuuslistan perusteella voitaneen olettaa, että Zotacin kohdalla kyse on nimenomaan Trinity-malleista, mutta kaupoille lähtevän on syytä varmistaa yhteensopivuus myyjältä etukäteen. Bykskiltä on lisäksi saatavilla Founders Edition -malleille suunniteltu jäähdytysblokki, joka ottaa huomioon vinoon asennetun lisävirtaliittimen.

Lähteet: EKWB, Bykski, Bykski @ AliExpress