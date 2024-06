EKWB:ltä uusi helppokäyttöisyyteen panostava Nexe -custom loop -nestejäähdytyssarja

Nexen liki AIO-coolerimaisen helppouden toivotaan houkuttelevan uusien harrastajien lisäksi myös tietokonevalmistajia nestejäähdytyksen piiriin.

Slovenian ylpeys EKWB on julkistanut Computex 2024 -messuilla täysin uuden Nexe-tuotesarjan. Nexe-sarjan tuotteiden on tarkoitus helpottaa custom loop -nestekiertoon siirtymistä niin paljon, että jopa valmiskoneiden rakentajat uskaltaisivat siirtyä koko järjestelmän nestejäähdytykseen.

EK Nexe on kaikki custom loop -nestekiertoon tarvittavat osat sisältävä tuoteperhe; mukana ovat prosessoriblokki, GPU-blokki, suoraan käyttövalmiita letkuja, nestesäiliö pumpulla sekä tietenkin jäähdytin tuulettimineen. Prosessoriblokki on yhtiön mukaan universaali kaikille moderneille prosessorikannoille, joskin blokin koon perusteella lienee turvallista olettaa tämän tarkoittavan vain kuluttajapuolen kantoja.

GPU-blokista on vaikeampi tehdä universaalia, jonka vuoksi EK onkin päättänyt toteuttaa sen modulaarisena. Blokin ”ydin” suunnitellaan aina tietylle grafiikkapiirille tai piireille, joka jäähdyttää itse GPU:n ohella myös muistit. Alumiinista koneistettu muun näytönohjaimen jäähdyttävä osa puolestaan suunnitellaan aina näytönohjainkohtaisesti, sillä eri valmistajien samaa GPU:ta käyttävät mallit eivät ole välttämättä keskenään yhteensopivia muun piirilevyn jäähdytyksen osalta.

Nexen nestesäiliöstä tulee saataville kaksi versiota: kalliimpi D5-pumpulla ja edullisempi DXT-pumpulla. Se on lisäksi varustettu kahdella tyhjennysportilla, jotka erotellaan normaalissa käytöstä olevista käyttämällä naarasliitinten sijasta urosliittimiä. Nexe-sarjan jäähdyttimet tulevat saataville puolestaan sekä tuulettimilla että ilman. Tuulettimiksi EK tarjoaa yhtiön omia FPT-tuulettimia, jotka napsahtavat jäähdyttimeen kiinni ilman ruuveja klipseillä. EK FPT -tuulettimet tukevat yhtiön EK-OmniLink-järjestelmää johtojen hallinnan helpottamiseksi.

Tähän asti Nexe kuulostaa varsin tavalliselta listaukselta custom loop -osia. Sen varsinainen erikoisuus onkin letkuissa, jotka tulevat saataville tietyissä standardimitoissa, ja niiden liittimissä. Kumiset letkut on päällystetty punoksella ja niiden päistä löytyy pikaliittimet, jotka vain tökätään paikoilleen. Liittimet on suunniteltu siten, että letku voi pyöriä vapaasti myös liittimen ollessa kytkettynä. EK tulee julkaisemaan myös listauksen yleisimmille kopille sopivista letkumitoista, jotta asiakas osaa valita kerralla sopivat osat.

Nexe-malliston kruunaa EK-Pro DFF Unit -yksikkö, joka lupaa tyhjentää, huuhdella ja täyttää nestekierron nappia painamalla. Se kytketään neljän erilliseen säiliöön, joista yhdessä on jäähdytysnestettä uutta täyttöä varten, toisessa pesuainetta, kolmannessa huuhteluainetta ja viimeiseen kerätään jätevesi. Yksikkö on selvästi tarkoitettu nimenomaan tietokonevalmistajien käyttöön, eikä niinkään kuluttajille. Vaikka se on suunniteltu Nexen kanssa käytettäväksi, tulee saataville myös sovittimia muille liittimille laajan yhteensopivuuden takaamiseksi.

Lähde: EKWB