EKWB:n uutuuksiin kuuluu EK-Loop Connectin julkaisusta asti odotettujen virtausmittarin ja nestetasomittarin lisäksi myös uusi USB-kaapeli.

EKWB on eilen julkistanut uudistetun EK-Loop Connect -ohjelmistonsa uuden version rinnalla uusia lisälaitteita nestejäähdytysrakentajille liitettäväksi aiemmin julkaistuun saman sarjan hallintayksikköön. Myös uudet osat on brändätty EK-Loop Connect -sarjan osiksi. Uutuuksiin kuuluu virtausmittari, nestetasomittari valmistajan omille TBE-säiliöille ja USB Type-A -kaapeli, joka mahdollistaa hallintayksikön yhdistämisen standardiin USB Type-A -liitäntään emolevyn USB-pinnien sijaan.

EK-Loop Connect – Flow Meter -nimellä kulkeva virtausmittari mittaa nimensä mukaisesti jäähdytysnesteen virtausnopeutta. Mitatun tiedon perusteella käyttäjä voi hienosäätää pumpun nopeutta optimoidakseen suorituskyvyn ja äänenvoimakkuuden välistä suhdetta. Mittari osaa myös ilmoittaa, jos pumppu ei toimi, mikä vähentää tietokoneen ylikuumenemisen riskiä mahdollisten vikatilanteiden yhteydessä. Mittari itsessään on palikka, joka kiinnitetään nestekierron letkujen tai putkien väliin. Mittariosassa on G1/4”-liitännät suoraan nestejäähdytysletkuihin tai putkiin kiinnittämistä varten.

EKWB:n omia TBE-vesisäilöitä varten rakennettu nestetasomittari puolestaan tunnetaan nimellä Level Sensor TBE 60. Kyseessä on suoraan nestesäiliöön kiinnitettävä mittari, joka tunnistaa, kun veden korkeus laskee mittauspisteen alapuolelle, jolloin se osaa ilmoittaa veden lisäyksen tarpeesta.

Uusi USB-kaapeli puolestaan on nimeltään EK-Loop Connect – USB External Cable. Pituutta kaapelilla on 1 metri ja liitäntöinään siinä on toisessa päässä perinteinen USB Type-A ja toisessa päässä EKWB:n oma liitäntä hallintayksikköön. Käytännöss aapelin tarkoituksena on mahdollistaa ohjaimen kiinnittäminen kotelon tai emolevyn ulkoisiin USB-portteihin. Käytännössä tämä mahdollistaa erillisellä tietokoneella nestejäähdytyksen asetusten säätämisen, jo ennen kuin nestejäähdytettyyn tietokoneeseen on asennettu edes käyttöjärjestelmää.

Uudistettu EK-Loop Connect -ohjelmisto puolestaan sisältää EKWB:n mukaan merkittäviä muutoksia ja bugikorjauksia, jotka parantavat ohjelmiston yleistä vakautta. Vanhat versiot ohjelmistosta kannattaa poistaa kokonaan ennen uusimman version asentamista.

Kaikki eilen esitellyt EK-Loop Connect -uutuustuotteet ovat ennakkotilattavissa välittömästi EKWB:n omasta verkkokaupasta ja toimitusten odotetaan alkavan 5. maaliskuuta. Flow Meterin hinta on 29,90 euroa, Level Sensorin 17,90 euroa ja USB External Cablen 3,90 euroa.

