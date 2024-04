VoodooX 4900:n on tarkoitus tuoda Voodoo4 4500 nykypäivään uudella piirilevyllä ja näyttöliittimillä, kun Voodoo2 4444SX -nimellä kulkeva projekti on astetta kunniahimoisempi Voodoo2:n uudelleenlämmittely.

Näytönohjainten ehdoton kuningas 3dfx kuoli erinäisten vaiheiden myötä pian vuosituhannen vaihteen jälkeen vuonna 2002. NVIDIA osti suurimman osan yhtiön IP:stä ja palkkasi suurimman osan sen insinööreistä muiden siirtyessä mm. ATI:n ja muiden alan yritysten leipiin. Nykyään 3dfx:n tavaramerkit ovat nykypäivänä tiettävästi vapaata riistaa NVIDIAn jätettyä niiden uusinnan tekemättä.

Vaikka 3dfx on historiaa, ei yhtiön nimeä ole unohdettu, saati kuopattu. Erilaiset harrastajaprojektit pitävät legendaa elossa ja nyt uutisotsikoihin on noussut Oscar Barean ja Ash Evansin työstämä ”3dfx VoodooX 4900”.

VoodooX 4900 perustuu kaksikon omaan suunnitteluun, mutta sen sydämenä sykkii aito 3dfx:n VSA-100-piiri. Piirejä on saatavilla edelleen ainakin nimellisesti uusina, tai vähintään toimivista näytönohjaimista irrotettuina. PCI-väylään sopivassa näytönohjaimessa on samat 32 Mt muistia, kuin Voodoo4 4500:ssa. Näyttöliitinten puolella on kuitenkin tapahtunut uudistuksia, sillä tutun VGA-liitännän eli D-SUBin rinnalta löytyvät myös DVI ja HDMI. DVI-liitäntään Voodoo4:ssä oli sinänsä valmius ja Voodoo5 5500:n Mac-versiossa se oli myös käytössä, mutta PC:llä liitäntää ei nähty markkinoilla asti. Barea ja Evans aikovat saada näytönohjaimessa käyttöön myös 64 Mt muistia ja kytkimen, joka vaihtaisi tilojen välillä. 3dfx valmisteli aikoinaan Voodoo4 4800 -mallia 64 Mt:n muistilla, mutta sitä ei ikinä julkaistu markkinoille asti.

Beyond3D:n keskustelufoorumien käyttäjä Swaaye on kaivanut esiin myös toisen mielenkiintoisen projektin Vogons-sivustolta. Sivuston käyttäjä sdz:n projektina on luoda ”Voodoo2 4444SX” -näytönohjain. Projekti on vielä erittäin keskeneräinen, sillä koko toiminnan mahdollistava FPGA on vielä ohjelmoimatta.

Jos ja kun Voodoo2 4444SX valmistuu, se tulee olemaan Quantum3D:n valikoimasta inspiraatiota hakien yhden piirilevyn Voodoo2 SLI, johon on lisätty PixelFX-piirien kavereiksi normaalin kahden sijasta vielä kolmannet TexelFX-teksturointipiirit. Näytönohjain on PCI Express -väyläinen, mikä on mahdollistettu PCIe-PCI-siltapiirillä. Näyttöliittimien puolella VGA-liittimet on korvattu HDMI-liittimillä ja FPGA-piirin on tarkoitus korvata RAMDACit ja mahdollistaa HDMI-liitinten passthrough-käyttö perinteiseen Voodoo-malliin. sdz:n laskelmien mukaan FPGA:lta jää vielä käyttämättä ainakin neljä nopeaa lähetinvastaanotinta ja 512 Mt DDR3-muistia.

Epäilijöiden hiljentämiseksi hän on julkaissut myös piirilevykaavion projektistaan, mutta sen valmistumisaikataulu on vielä täysin avoin.

Lähteet: Tom’s Hardware, Vogons