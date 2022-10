Elon Musk omistaa nyt Twitterin

Oston jälkeen Musk on antanut New York Timesin mukaan potkut ainakin neljälle Twitterin johtotason henkilölle.

Elon Musk ilmoitti alkujaan huhtikuussa ostavansa sosiaalisen median palvelu Twitterin 41 miljardin euron hintaan, mutta vetäytyi kaupastaan kuitenkin heinäkuussa, minkä jälkeen miljardööri ja Twitter ovat käyneet oikeustaistoa, sillä Twitter vaati Muskia saattamaan aloittamansa kaupat loppuun. Oikeustoimet tuottivat selvästi tulosta, sillä nyt lokakuun lopulla Musk viimeisteli kauppansa ja omistaa sen seurauksena Twitterin.

Oston myötä Musk julkaisi Twitterissä twiitin ”the bird is freed”, eli ”lintu on vapautettu” ja muutti lisätietolaatikkonsa muotoon ”Chief Twit”. Pelkkään oman arvonsa muuttamiseen Muskin oston seuraukset eivät jääneet, vaan New York Timesin mukaan Musk on antanut potkut ainakin neljälle yrityksen johtotason henkilölle, joihin lukeutuvat muun muassa yrityksen entinen toimitusjohtaja Parag Agarwal sekä talousjohtaja Ned Segal.

