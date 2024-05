Myöhästymistä kompensoidaan kahdeksalla lisäytimellä, mikä tarkoittaa yhteensä 80 Neoverse v1 -Arm-ydintä per prosessori.

Epävakaa maailmantilanne on saanut myös Euroopan heräämään siihen todellisuuteen, jossa sen osuus maailman rautaosaamisesta ja valmistuskapasiteetista alkaa olemaan hälyttävän heikolla tasolla verrattuna Aasiaan ja Yhdysvaltoihin. EU onkin houkutellut piirivalmistajia rakentamaan uusia tuotantolaitoksia myös vanhalle mantereelle ja tehotietokoneiden puolella aiotaan ottaa härkää sarvista European Processor Initiativen eli EPI:n merkeissä.

Ihan putkeen EU:n ensimmäinen oma tehoprosessori ei mene sikäli, että sen fyysinen toteutus suunnitellaan Intiassa ja itse prosessorit valmistetaan Taiwanissa. Euroopan sisälle jäi käytännössä prosessorin ominaisuuksista päättäminen, tietyt IP-blokit sekä yleinen suunnittelu. Se on kuitenkin askel oikeaan suuntaan, vaikkakin kompuroiden kuten nyt on saatu kuulla.

Rhea1-tehoprosessoria suunnitteleva SiPearl on ilmoittanut prosessorin ensimmäisten näyte-erien myöhästyvän ensi vuoteen. Prosessoria on kuitenkin myös päivitetty matkan varrella hieman, sillä arm Neoverse V1 -prosessoriytimiä tulee olemaan kahdeksan aiottua enemmän, yhteensä 80. Kukin ydin on varustettu kahdella 256-bittisellä SVE-yksiköllä (Scalable Vector Extensions). Ytimiä ruokkii neljä Samsungin HBM-muistipinoa sekä nelikanavainen DDR5-muistiohjain.

Prosessorin sisäisenä väylänä toimii arm Neoverse CMN-700 Coherent Mesh Network on Chip. Erilaisille laajennoskorteille kuten ulkoisille kiihdyttimille on tarjolla 104 PCIe Gen 5 -linjaa, jotka on jaettu kuuden x16- ja kahden x4 -liittimen konfiguraatioon.

Rhea1-prosessoreiden luvataan olevan maailmanluokan prosessori HPC- ja tekoälypäättelytehtäviin (AI Inference). Sen kerrotaan olevan kovaa vauhtia kasvavilla tekoälymarkkinoilla oiva ja joustavampi vaihtoehto nykyisille ratkaisuille päättelytehtävissä kilpailijoita edullisempaan hintaan. Toisaalta tosiasia on myös se, että prosessori on pahasti myöhässä aiotusta ja jäljessä ainakin pari sukupolvea kaupallisia kilpailijoita. Oli kilpailukyky riittävä tai ei, prosessori tulee olemaan käytössä Euroopan ensimmäisessä omassa eksaluokan supertietokoneessa, Jupiterissa, jonka käyttöönoton pitäisi tapahtua ensi vuoden aikana. Sen seuraajan Rhea2:n pitäisi olla paremmin aikataulussaan ja valmistua niin ikään ensi vuoden aikana.

Lähde: SiPearl