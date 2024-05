SteelSeries julkaisi langattomat ja 140 euron hintaiset Arctis Nova 5 Wireless -pelikuulokkeet

SteelSeriesin Arctis Nova -mallisto saa joukkoonsa uudet 140 euron hintaiset Arctis Nova 5 Wireless -pelikuulokkeet sekä PC:lle että konsoleille ja niiden rinnalla julkaistaan myös niille tarkoitettu Nova 5 -mobiilisovellus.

Tanskalainen PC- ja e-urheilutarvikkeiden valmistaja SteelSeries on julkaissut Arctis Nova -pelikuulokkeiden mallistoonsa uudet Arctis Nova 5 Wireless -kuulokkeet. Arctis Nova Pro Wireless– sekä Arctis Nova 1-, 3- ja 7 -kuulokemallit vuodelta 2022 ovat olleet kaikki myös io-techin testissä. Uusien Arctis Nova 5 Wirelessien rinnalla julkaistaan myös erityisesti konsolipelaajille suunniteltu Nova 5 -mobiilisovellus, jossa on eri peleille ja pelityyleille yli sata valmista ääniasetusprofiilia, joita voi vaihtaa lennosta sulkematta peliä.

Arctis Nova 5 Wirelessit on valittavissa niin PC:lle kuin konsoleillekin. PC-versiossa on tuotenimessä pelkkä ”5”, PlayStationille tarkoitetussa mallissa ”5P” ja Xbox-mallissa ”5X”. 5P toimii PlayStationin lisäksi myös muilla USB-C-yhteensopivilla alustoilla – kuten PC:llä ja Switchillä – mutta Xboxiin yhdistämiseen tarvitaan lisenssisyistä 5X-malli. Muuten kaikki kolme mallia ovat identtisiä ja niiden mukana toimitetaan USB-C-palikka 2,4 gigahertsin matalaviiveistä yhteyttä varten, mutta kuulokkeissa on myös Bluetooth 5.3 -tuki. Eri yhteyksien välillä voi vaihtaa esimerkiksi puhelimeen vastatakseen yhdellä näppäinpainalluksella.

Uutuuskuulokkeissa on neodyymimagneetteja hyödyntävät 40 millimetrin elementit ja niiden ”ClearCast Gen 2.X -mikrofoni” tukee 16-bittistä 32 kilohertsin ääntä. Akunkestoksi luvataan kokonaisuudessaan 50 tuntia 2,4 GHz:n tilassa, mutta jo 15 minuutin latauksella SteelSeries kertoo kuulokkeiden pysyvän päällä kuusi tuntia.

SteelSeries Arctis Nova 5, 5P ja 5X Wirelessit ovat heti saatavilla ja niiden suositushinta on 140 euroa.

Lähde: SteelSeriesin sähköpostitiedote, Tuotesivut