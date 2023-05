Testasimme OnePlussan toisen sukupolven Nord -kuulokkeet – vastamelutoiminnon mukanaan tuovat Nord Buds 2:t.

OnePlus julkaisi Nord Buds -nappikuulokkeidensa seuraajat, Nord Buds 2:t, Nord CE 3 Liten julkaisun yhteydessä huhtikuun alussa. Ulkoisesti Nord Budsien toinen sukupolvi muistuttaa alkuperäistä mallia, mutta rakenteessa on siirrytty käyttämään enemmän kierrätysmuovia ja kuulokkeiden latauskoteloa on kutistettu. Täysin uutena ominaisuutena Nord Buds 2:t tukevat myös vastamelua, joka alkuperäisistä napeista puuttui. Ominaisuusparannuksen myötä kuulokkeiden suositushintaankin on tullut pieni lisä, sillä siinä missä alkuperäiset Nord Budsit maksoivat 49 euroa, on Nord Buds 2:ien suositushinta 69 euroa.

Testiartikkelissa tutustumme OnePlus Nord Buds 2 -nappikuulokkeisiin tavanomaiseen tapaan mikrofoniääninäytteiden ja taajuusvastemittausten kera.

Lue artikkeli: Testissä OnePlus Nord Buds 2 -nappikuulokkeet