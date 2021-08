Fractal Design esitteli uuden Lumen AIO-nestecoolerin

Lumen on Fractal Designin uusi edullisempi AIO-coolerivaihtoehto.

Fractal Design on julkaissut tänään uuden Lumen-AIO-nestecoolerimalliston prosessorille. Uutuusmalli asettuu yrityksen valikoimista valmiiksi löytyvien Celsius+-mallien alapuolelle. Saataville tulee 240, 280 ja 360 mm jäähdyttimellä varustetut versiot RGB-valaistuilla tuulettimilla sekä ilman. Cooleri perustuu kiinalaisen ODM-valmistaja Apaltekin perusrakenteeseen.

Blokkiyksikkö on varustettu pyöreällä läpikuultavalla kannella, joka on valaistu kuudella osoitettavalla RGB-ledillä. Valoja voi ohjata emolevyn (Asus, ASRock, Gigabyte, MSI, Razer) RGB-liitännän kautta. Massasta poikkeavana seikkana 4000 RPM kiinteällä nopeudella pyörivä pumppu on sijoitettu blokin sijaan jäähdyttimen yhteyteen. Suojapunoksella päällystettyjen letkujen pituus on kaikissa versioissa 400 mm ja jäähdyttimet ovat alumiinia ja 27 mm paksuja.

Jäähdyttimen kaverina käytetään kesäkuun lopulla esiteltyjä uusia Aspect-tuulettimia, joissa RGB-versiossa on valaistu läpikuultava roottori. Tuulettimien 120 mm versio toimii 500-2000 RPM kierrosalueella ja 10–33,2 dBA -meluhaarukassa. 140 mm version vastaavat lukemat ovat 500-1700 RPM ja 10–35,5 dBA.

Lumen-malliston hinnat alkavat mustilla tuulettimilla varustetun 240 mm mallin 99,99 eurosta. 280 mm malli maksaa 109,99 ja 360 mm malli 119,99 euroa. RGB-valaistuista tuulettimista joutuu maksamaan kympin ekstraa.

Lähde: Fractal Design