Silverstone esitteli tornimallisen mATX-kokoisen Alta G1M -tietokonekotelon

Silverstone Alta G1M luottaa alhaalta ylös nousevaan ilmankiertoon ja esiasennettuna kotelon pohjalla on valmistajan oma 180 mm:n Air Penetrator -tuuletin.

Silverstone on esitellyt uuden Alta G1M -nimellä kulkevan MicroATX-kokoisen tietokonekotelon. Rakenteeltaan kotelo erottuu perinteisestä, sillä kyseessä on tornimallinen kotelo, johon emolevy asennetaan ensinnäkin vasemmalle kyljelle ja toiseksi 90 asteen kulmaan perinteiseen nähden, minkä myötä näytönohjain asettuu pystysuuntaan ja emolevyn liitännät ovat kotelon ylälaidassa.

Pystysuuntaisen asennuksen johdosta Alta G1M:n pöydältä viemä tila on tavanomaista pienempi, sillä kotelo on vain 307 mm syvä, vaikka tuettuna onkin maksimissaan 355 mm:n pituiset täysikokoiset näytönohjaimet. Vastapainona kotelo on kuitenkin selvästi korkea 507 mm:n korkeudellaan. Prosessoricoolerillekin kotelossa on tilaa maksimissaan 159 mm, mutta virtalähteen osalta koossa on tehty kompromissi ja perinteisten ATX-virtalähteiden sijaan tuettuna on maksimissaan SFX-L-kokoinen virtalähde.

Kotelon ilmankierto on suunniteltu suuntautumaan alhaalta ylöspäin ja sitä varten kotelon pohjaan on esiasennettu yksi valmistajan omaa tuotantoa edustava 180 mm:n Air Penetrator-tuuletin puhaltamaan viileää ilmaa kotelon sisään. Lisäksi kotelon takapaneelista löytyy kaksi 120 mm:n tuuletinpaikkaa ja kylkeen voi asentaa puolestaan peräti 3 tuuletinta tai vaihtoehtoisesti maksimissaan 360 mm:n nestejäähdyttimen, mutta nämä tuuletinpaikat jakavat tilan 2,5” ja 3,5” levypaikkojen kanssa.

Silverstone Alta G1M:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 200 x 507 x 307 mm, 31,1 litraa

Paino: 6 kg

Materiaalit: Teräs, muovi

Etupaneelin liitännät: 1 x USB-C, 2 x USB 3.0, 1 x 3,5 mm combo audio

Yhteensopivat emolevyt: MicroATX, Mini-ITX

3,5” / 2,5” levypaikat: 4 (jaetut paikat takapaneelin ja kyljen tuulettimien kanssa)

Laajennuskorttipaikat: 4

Lisäkorttien maksimikoko: pituus: 355 mm leveys: 165 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 159 mm (ilman kyljen tuulettimia)

Virtalähdetuki: SFX-L

Tuuletinpaikat: Pohjassa 1 x 180 mm (esiasennettuna Silverstonen 180 mm Air Penetrator) Takapaneelissa: 2 x 120 mm Kyljessä: 3 x 120 mm

Jäähdytinyhteensopivuus: Kyljessä: 360 mm



Silverstone Alta G1M tulee saataville Aasiassa lokakuussa ja Euroopassa sekä Amerikassa parin kuukauden sisällä Aasian julkaisusta. Kotelon suositushinnan odotetaan olevan 170 dollarin seutuvilla ja saataville se tulee sekä mustana että valkoisena.

Lähde: Silverstone, TechPowerUp